債務清還仍遭查封土地 一銀作業疏失金管會要求檢討

公股銀行內部作業疏失，一位民眾已清償債務卻仍遭第一銀行追討還查封土地，一銀表示，已在第一時間向法院撤回執行，並向客戶道歉，而金管會也已要求提出檢討報告。

日前有位民眾指出，去年底接獲第一銀行北港分行向地方法院申請執行命令，土地遭到查封，不過民眾發現這筆債務在20多年前就已經償還，所幸民眾有保留清償的收據。

金管會表示，該案件已向一銀確認屬內部作業疏失，當時為第一金（2892）旗下AMC公司在債權清理的時候，作業流程疏失，該筆債務未被註銷才出問題，目前針對本案已經立即要求一銀提出檢討報告，了解原因後會審視是否處分。

而第一銀行則說，銀行已在第一時間向法院聲請撤回強制執行，並與客戶多次致歉，希望持續與客戶溝通取得和解共識，而銀行已對事件提出具體改善措施，並強化相關作業流程及加強教育訓練，以避免類似情事再度發生。