快訊

扯超商店員名牌嗆「告我啊」PO網 愛馬仕姐真的被告了

評／新北警局天花板搜出槍支毒品？空有其表的「管考」制度

債務清還仍遭查封土地 一銀作業疏失金管會要求檢討

經濟日報 / 記者陳芝瑄／即時報導

公股銀行內部作業疏失，一位民眾已清償債務卻仍遭第一銀行追討還查封土地，一銀表示，已在第一時間向法院撤回執行，並向客戶道歉，而金管會也已要求提出檢討報告。

日前有位民眾指出，去年底接獲第一銀行北港分行向地方法院申請執行命令，土地遭到查封，不過民眾發現這筆債務在20多年前就已經償還，所幸民眾有保留清償的收據。

金管會表示，該案件已向一銀確認屬內部作業疏失，當時為第一金（2892）旗下AMC公司在債權清理的時候，作業流程疏失，該筆債務未被註銷才出問題，目前針對本案已經立即要求一銀提出檢討報告，了解原因後會審視是否處分。

而第一銀行則說，銀行已在第一時間向法院聲請撤回強制執行，並與客戶多次致歉，希望持續與客戶溝通取得和解共識，而銀行已對事件提出具體改善措施，並強化相關作業流程及加強教育訓練，以避免類似情事再度發生。

第一銀行 債務 金管會

延伸閱讀

金融業對中國曝險1.93兆元 金管會評估風險可控

金管會因應疫情 建14國資料庫控管風險

金融業海外曝險 四路監管

怕查封保時捷 防疫罰鍰秒付清

相關新聞

公股銀螺絲鬆了？ 金管會要銀行交檢討報告

公股銀行頻傳出包。彰化銀行二度傳出存款少錢客戶遭行員補討，還有民眾遭第一銀行追討已清償21年前的百萬債務並被查封土地，台...

傳標錯黃金牌價 金管會要求台銀檢討

台銀傳出標錯黃金牌價，使其他銀行買賣損失，金管會銀行局要求台銀提出檢討報告；至於外界關注3家公股銀行都發生疏失事件，主委...

將來銀行「用人頭換執照」？ 黃天牧：開業不嚴謹是社會災難

立委賴土葆今（31）日上午在立法院財委會質詢金管會主委黃天牧，他問說純網路銀行將來銀行還有將來嗎？還沒有開業前總經理劉奕...

金金併內幕》富邦金透過「日方政商關係」說服大股東點頭入主日盛金

富邦如何說服大股東之一的新生銀行點頭答應，未來金控競爭版圖又會產生什麼變化？

新台幣早盤升3.4分 一度觸及28.485元

新台幣今（31）日早盤以28.51元兌1美元，升值0.9分開出；台股早盤開低，新台幣上午一度觸及28.485元兌1美元價...

中信銀奪最佳聯貸主辦行

台灣金融業之冠！中國信託商業銀行長期深耕聯貸市場有成，國際指標性金融媒體《IFR Asia》（國際金融評論）日前公布IF...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。