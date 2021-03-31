黃天牧談開放新金控執照 需符合二條件

立委曾銘宗今（31）日上午在立法院質詢金管會時，詢問對於海外金控併購與國內金金併的看法。主委黃天牧表示，無論海外或國內，他樂見有更良性、具綜效的金融合併。至於若富邦金（2881）成功併日盛金（5820）後，將來可能多出一張金控執照，是否准許新設金控？他回答主要要看二大條件。一是綜效，二是公共利益 。

立委曾銘宗上午詢問金融政策上是否鼓勵金控到國外併購？金管會主委黃天牧說政策上有鼓勵，並有資本計提的優惠等鼓勵措施。曾銘宗問金管會是否希望台灣出現像DBS星展銀行這樣區域性的國際金融機構，帶台灣金融業去打國際盃或亞洲盃，黃天牧說「贊成」。至於國內併購部份，國內可望出現首宗金金併，黃天牧也說鼓勵敵意併購。至於泛公股市占率高達九成，若沒有公公併似乎較無意義，他問黃天牧，公公併、公私併、私私併、私併公四種，他詢問黃天牧哪一個比較可行？他回答民間跟民間比較可行，至於公公併要看財政部政策方向。為金融市場長期市場發展，會跟蘇部長溝通一下。

至於因為富邦金通過公開收購日盛金，未來繳回執照，金控執照多出一張，會不會再開放？黃天牧他說有助市場發展的，金會目前暫時不打算預設立場做決策說可不可以。會中休息時他受訪回答表示，未來要不要開放金控執照准許新設，主要要看二大條件。一是綜效，二是公共利益 。

不過他答詢普銘宗時也說「市場還是非常分散，還需要再做一些整合」，要看未來市場發展的狀況。是否會引發另一波整併風潮？黃天牧說每個個案有其背景，要密切觀察，他不認為一定立刻會有併購熱潮。對於後續其他金金併的期許，黃天牧說，規模不是絕對競爭力的因素，但是重要因素，他樂見有更良性、具綜效的合併。

會中休息時，他受訪回答表示，未來要不要開放金控執照准許新設，主要要看二大條件。一是綜效，二是公共利益 。黃天牧回應，金控金金併的目的是異業與同業的整併，凡事不必要下一個命題：執照絕對給不給。因為政策情勢與金融環境會不斷改變。未來金控若能帶動各別金融機構的整合產生綜效，對市場產生好處等公共利益，為什麼要排斥呢？家數不必先下定論一定准或不准，要看個別計畫的內容，有沒有綜效及公共利益才是觀察的重點。