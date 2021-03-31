外資愛台積、國人卻瘋垃圾債 金管會要盯理專銷售風險

立委林楚茵今（31）日上午在立法院質詢時表示，外資持股台積電（2330）逾七成五，國人卻偏愛國外垃圾債基金？至少6,792億元新台幣投資在國外垃圾債基金，是不是被誤導才去買？風險問券形同虛設呢？此外，銀行理專推銷投資商品有高誘因，財富管理手續費獲利年年增加，是不是全球低利率環境下，讓銀行為了賺佣金而推銷客戶去買高風險的商品？金管會主委黃天牧回應表示，低利環境下，銀行要從手續費上得收益，可能產生道德風險，投資人也有羊群效應，金管會會特別重視不當銷售風險。

林楚茵說，五檔垃圾債基金，四檔台灣人持有超過或接近半數，至少6792億元新台幣投資在國外垃圾債基金，前十大境外基金規模總和為7567億元，她說低利率環境下，財管手收獲利年年增加，像兆豐銀去年財管手續費收入30.6億元、華南銀有50億元、國泰銀有98億元，中信銀高達140億元，占總收益的比例占3.28~7%，今年中信銀甚至上調財管淨手收預估，全年要挑戰160億元，創五年來新高。是不是全球低利率環境下，讓銀行為了賺佣金而推銷客戶去買高風險的商品？

黃天牧回應表示，低利環境下，銀行要從手續費上得收益，可能產生道德風險，投資人也有羊群效應，看高收益就趕快去投資，金管會要強化相關監理。不過黃天牧亦表示，去年台股基金規模已經超過境外基金，可見國人對台股還是很有信心的。銀行應從KYC、KYE上去銷售，而不是為賺手續費而不當銷售。會特別重視不當銷售風險。