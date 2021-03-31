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國泰台灣5G好夯！奪下第1季五大爆紅ETF榜冠軍

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

國泰投信去年發行三檔新ETF，其中以半導體、晶片為主要成份股的國泰台灣5G+（00881）， 在這波全球晶片荒之下，加上本身的配息機制，一開春就率先奪下Yahoo奇摩股市App第1季五大爆紅ETF榜冠軍。

緊接在後除了榜上常客－國民ETF元大台灣50（0050）之外，本季兩檔反向型ETF雙雙上榜，包括第二名的元大台灣50反1（00632R）、第四名的期富邦VIX（00677U），可見台股大盤指數突破歷史新高後，投資人為了避險轉買反向ETF的趨勢，也導致近日期貨ETF溢價率過高、淨值下跌，富邦投信甚至發出期富邦VIX（00677U）清算下市風險的提醒，引起熱議。

本季值得注意的是，台灣碩果僅存的一檔原油兩倍槓桿ETF－期街口布蘭特正2（00715L）首次登榜、排名第五。從全球施打疫苗、經濟有望邁向復甦，到美債殖利率上揚、資金通貨膨脹的擔憂顯著加溫，使國際油價攀至高點後又被下殺，而期街口布蘭特正2（00715L）也隨著從谷底大反彈急漲之後出現大修正，投資人心情隨之上下震盪、推升關注度。

ETF 富邦投信 國泰

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