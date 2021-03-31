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將來銀行「用人頭換執照」？ 黃天牧：開業不嚴謹是社會災難

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
金管會主委黃天牧。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
金管會主委黃天牧。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

立委賴土葆今（31）日上午在立法院財委會質詢金管會主委黃天牧，他問說純網路銀行將來銀行還有將來嗎？還沒有開業前總經理劉奕成就走人，被問到將來銀行是不是「用人頭換執照」，核心資訊搞不定，拿了酬勞就走人，這樣要不要撤照？黃天牧強調，他認為銀行是社會公器，開業要嚴謹，若不嚴謹可能是社會的災難。一定會嚴格考核其開業的狀況，包括負責人的資格。

立委賴土葆，將來銀行最大股東是中華電信（2412），應該很懂資訊安全這些東西，結果是不是出錢而已，沒有用心在做純網銀嗎？另一大股東全聯法人代表又走人，運營基礎沒問題嗎？他指責將來銀行像是借人頭來報告自己未來會有多好、多好來拿執照，但是核心資訊搞不定，拿了酬勞就走人，這樣要不要撤照？未來新任總經理要不要再經過金管會審核？

金管會主委黃天牧上午在立法院答詢時表示，負責人調整對團隊是有影響。但任何銀行開業前，銀行局對於新團隊的資格條件不會放鬆，合乎條件才會給予開業的許可。

銀行局局長莊琇媛補充，金管會核照除了系統完整、重要經理人尤其是總經理，會請他找到新人選，找到後會針對資格條件再來審核。另外大股東全聯只換代表人，並沒有離開團隊。

被問到將來銀行是不是「用人頭換執照」，黃天牧強調，他認為銀行是社會公器，開業要嚴謹，若不嚴謹可能是社會的災難。一定會嚴格考核其開業的狀況，包括負責人的資格。

將來銀行 金管會 黃天牧

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