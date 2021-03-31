康友新經營團隊指控 安泰銀五點駁斥：再詆毀就提告

針對近日康友-KY董事長陳民郎召開記者會， 指控安泰銀行（2849）涉嫌違反四大法律責任，包括國際洗錢、協助掏空、非常規交易及特別背信等，又有康友-KY股東透過主管機關及安泰銀行官網申訴指稱賤賣康友-KY資產，安泰銀行表示都是不實指控，除澄清自己是康友事件蒙受重大損失的受害者，要求陳民郎和經營團隊不要再任意放話，並表示後續仍有損及安泰銀行聲譽的不實指控，將採取法律行動。

安泰銀行表示，康友-KY於2020年8月爆發經營危機事件，包括涉及不實財報等，本行曾於2020年2月間因該公司提供之不實財報等而貸與該公司500萬美元之借款，故本行實亦為該事件之「受害者」。事件發生後，本行蒙受重大損失，爰於2020年11月將放款轉銷呆帳。因同為受害者，故本行對康友-KY股東蒙受之損失能感同身受，但對於新經營團隊，特別是陳董事長於記者會中悖於事實並誤導社會大眾及其股東之不實陳述指控，深感遺憾並望其自重。針對近來媒體報導及康友-KY陳董事長之指控，逐一澄清如下：

一、 本行係為康友-KY及其旗下孫公司（亦即註冊於新加坡之方柏、方泰二家公司）之債權銀行， 自康友-KY2020年8月爆發經營危機事件後，即積極與該公司協商並參與債權銀行團會議， 銀行團曾多次要求該公司新經營團隊提出具體可行之償債計畫，惟迄今未獲其具體正 面回應。陳董事長指稱康友-KY今年2月間欲代方柏、方泰二家公司繳交借款利 息但本行拒絕乙事，並非事實。實情為本行雖曾接獲康友-KY提出於其他行庫之匯款申 請單，並口頭宣稱欲代繳方柏、方泰借款利息，但實際上卻未有款項入帳，此不容混 淆視聽為繳息遭本行拒絕。況康友-KY公司當時若有資金欲代方柏、方泰繳交借款利息， 亦應提出康友-KY公司本身之償債計畫。

二、 康友-KY公司指稱本行賤賣其子公司資產更非事實。本行借款予康友-KY旗下孫公司方柏、 方泰，並由該二公司提供其集團海外股權之質權作為加強擔保。所謂擔保，像是抵押 權、質權等，其資產仍歸屬于借款人或擔保品提供人所有，並未由銀行取得，換言之， 本行從未取得該等公司之資產，故無權亦無從賤賣其資產。有關本行於今年3月12日重訊公告授信資產轉讓乙案，係以未折減債權方式出售本行對康友-KY孫公司方柏、方泰之 「債權」，而非處分轉讓該等公司之資產。本案債權之出售對原來借款人、保證人之履 債並無影響，亦即借、保人仍可續依與本行之原授信條件對本案債權之受讓人清償欠 款，該等公司(康友-KY、方柏、方泰)之權益未受任何侵害。本行為股票上市公司，亦須 維護股東權益，在康友-KY公司歷經多次債權銀行團會議要求後，迄今仍未提出具體可 行之償債計畫下，基於授信資產配置及債權維護之考量，必須所為之決定。

三、 本案方柏、方泰二公司之借款，係為本行OBU（國際金融業務分行 ）之借款，而國際間金 融機構之債權轉讓交易，係為常規且常見之交易，相關法令亦無需洽詢母公司（康友-KY）是否承接或優先承購之規定 ，本行之交易亦然。本行並依法於公開資訊觀測站以重大 訊息公告之，故陳董事長指控本行非常規交易絕非事實。而康友-KY公司藉由媒體以悖 於事實之陳述指控本行，以致康友-KY股東被誤導，紛紛至主管機關及本行申訴，指控 本行合法轉讓債權之交易導致康友-KY股票下市，亦與事實不符。康友-KY公司去年出現 經營危機與今年4月1日股票下市之原因，依證券交易所之說明，係因其無法提交公司財務 報告，此係康友-KY公司與經營團隊須負責解決之問題，與本行或康友-KY孫公司之債權轉讓交易無關，不容將康友-KY公司因無法重新提交財報遭下市責任推諉給本行。

四、 陳董事長對媒體指稱本行不願與康友KY新經營團隊協商而逕行出售債權乙事，更非事實。本行自康友-KY 2020年8月爆發經營危機事件後，即積極與該公司協商並參與債權銀 行團會議，迄今已參加過六次銀行團會議。銀行團多次要求新經營團隊積極處理銀行債務及繳息，但新經營團隊皆未處理。甚或本行為保障債權，於2020年11月25日對康友-KY提起清償借款訴訟，在法院均經合法通知下，康友-KY新經營團隊及保證人於言詞辯論庭時皆未出庭，亦未提出任何書狀作聲明或陳述，法院已於2021年3月11日一審判決 本行勝訴。康友-KY新經營團隊若有任何具體可行之償債計畫，應主動積極提出並與銀 行團協商，而非訴諸媒體或藉由人民陳情管道。此舉不但無助問題之實質解決，亦浪費媒體及公器之資源，或有誤導社會大眾之陳述，亦造成對立氛圍，實非本行所樂見。

五、 本行依法轉讓方柏、方泰二公司之債權，因該交易如常見商業交易般簽有保密協定， 故無法對外揭露相關交易資訊，此為任何負責任且守法之銀行必須遵守之法律底線。 但陳董事長卻因此對媒體指控本行協助前董座黃文烈掏空康友-KY，並懷疑本行為共犯 結構，甚或影射本行涉及國際洗錢等，對此等不實指控，將本行由「受害者」抹黑為 「加害共犯」，實已嚴重損及本行辛苦建立之商譽。本行除予以嚴正駁斥並再次聲明， 康友-KY公司爆發財報不實與經營危機乙事，本行亦為受害者。且本行面對康友-KY與方柏、方泰二公司之債權，本應積極處理方能不負本行股東所託。前因本行考量體諒康友-KY一般股東同為事件受害者之心情，未多予回應，希望陳董事長與新經營團隊能回 歸公司經營治理本質，努力提出康友-KY公司具體可行之償債計畫，勿任意詆毀本行及製造康友-KY股東與本行之對立，因此舉非但無助於康友-KY公司營運重返正軌，更徒增 社會成本，應非大眾所樂見。倘後續仍有損及本行聲譽之不實指控，本行將採取必要之法律行動，以正視聽。