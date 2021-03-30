LINE Pay用戶突破900萬 穩居全台最大行動支付業者

行動支付業者LINE Pay用戶數正式突破900萬，穩居全台最大行動支付地位。LINE Pay表示，將串連逾70大品牌，從7大面向推出為期3個月的「新生活提案」回饋用戶。

LINE Pay表示今年第1季已推出85檔優惠活動，串連大型連鎖店家也深入在地中小型商家、早餐店或夜市商圈，涵蓋用戶全天、實體店到線上購物等日常生活各種消費。LINE Pay生態圈包括全台支付據點突破28萬處，用戶數於今年3月底前突破900萬。

LINE Pay今天宣布推出長達3個月的「新生活提案 - 享消費，任性Pay」活動，4月起用戶結帳時於指定店家結帳透過LINE Pay「我的條碼」使用已綁定的任一發卡銀行信用卡、簽帳金融卡或LINE Pay Money帳戶付款，便利消費同時就能享受LINE POINTS回饋。5、6月還將持續推出第二、三波系列優惠活動，滿足用戶在不同生活場景對LINE Pay行動支付需求。