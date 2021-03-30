快訊

延續川普政策！拜登鼓勵美外交官會見台灣官員

LINE Pay用戶突破900萬 穩居全台最大行動支付業者

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

行動支付業者LINE Pay用戶數正式突破900萬，穩居全台最大行動支付地位。LINE Pay表示，將串連逾70大品牌，從7大面向推出為期3個月的「新生活提案」回饋用戶。

LINE Pay表示今年第1季已推出85檔優惠活動，串連大型連鎖店家也深入在地中小型商家、早餐店或夜市商圈，涵蓋用戶全天、實體店到線上購物等日常生活各種消費。LINE Pay生態圈包括全台支付據點突破28萬處，用戶數於今年3月底前突破900萬。

LINE Pay今天宣布推出長達3個月的「新生活提案 - 享消費，任性Pay」活動，4月起用戶結帳時於指定店家結帳透過LINE Pay「我的條碼」使用已綁定的任一發卡銀行信用卡、簽帳金融卡或LINE Pay Money帳戶付款，便利消費同時就能享受LINE POINTS回饋。5、6月還將持續推出第二、三波系列優惠活動，滿足用戶在不同生活場景對LINE Pay行動支付需求。

LINE LINE Pay 行動支付

延伸閱讀

行動支付5,000元 銀行須通知

LINE BANK預計4月對外開放一般民眾申請 公布全新品牌識別設計

如何保留對話紀錄 同時讓iPad及iPhone登入LINE帳號？

澎湖海上花火節搭LINE十週年 熊大兔兔現身夜空

相關新聞

將來銀行總經理懸缺 新任者估4月底前到任

國內第3家純網銀將來銀行還未開業，總經理劉奕成就臨時請辭，引發市場譁然，若沒有找到合適的總經理人選，想拿到營業執照恐遙遙...

帛琉旅遊泡泡開航在即 多張信用卡回饋3%以上

帛琉旅遊泡泡將於4月1日開航，許多銀行順勢推出旅遊泡泡團費刷卡優惠，多張信用卡有高達3%以上的回饋，尤其各家旅行社推出的...

通膨會來嗎？專家：短期可能性不高 較擔心通縮

通膨會來嗎？東吳大學辜濂松先生紀念講座教授許嘉棟認為，通膨在短期內發生的可能性不高，不過資產泡沫引發狹義通縮的問題也不宜...

開發金老外總座領軍校園獵才 目標成為首選雇主

開發金控（2883）表示，在畢業季前，總經理龐德明在3月率領包括人資長、數位長、行銷長等新任外籍主管前往台灣大學、政治大...

獨家專訪》純網銀可承做企業戶！金管會主委黃天牧點頭了

純網銀利多來了！金管會主委黃天牧近日接受本報專訪時透露，金管會將開放純網銀承做企業戶業務，以免只有「to C」業務（消費金融）會吃不飽。新措施預計下半年上路，讓純網銀跟實體銀行可以在相同基礎上競爭。

開發金加速數位發展 前進頂大招募人才

中華開發金控（2883）在畢業季前，由總經理龐德明（Steve Bertamini）於3月份率領人資長、數位長、行銷長等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。