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帛琉旅遊泡泡開航在即 多張信用卡回饋3%以上

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導

帛琉旅遊泡泡將於4月1日開航，許多銀行順勢推出旅遊泡泡團費刷卡優惠，多張信用卡有高達3%以上的回饋，尤其各家旅行社推出的帛琉團費多半要6萬元起跳，許多民眾希望透過信用卡來節省旅費。

金融比較平台Money101總經理朱本傑表示，這次帛琉旅遊泡泡的象徵性的意義可能大於實際的價值，過高的團費並預期會有意想不到的額外花費，民眾在出國前先確認自己是否有未繳卡費或信用卡額度是否足夠，若預計有大額消費也可事先向銀行申請提高信用卡額度，避免在國外刷卡不過。

朱本傑建議，民眾可準備一張有多幣功能的金融卡，在境外提款或交易免手續費，而在國外有時會遇上店家只收特定發卡組織的卡，建議民眾帶兩張以上不同發卡組織的信用卡，以備不時之需。

目前北富銀J卡針對帛琉給予3%回饋無上限，刷帛琉團費單筆刷滿8萬，再享額外加碼5%；聯邦銀賴點卡海外消費也是最高3%回饋，刷指定旅行社團費最高6期零利率，團費滿6萬有1200元刷卡金回饋。

在海外刷卡部分，目前有多張海外消費3%以上的信用卡，如永豐幣倍卡，符合超匯資格、最高國外消費最高10%現金回饋；台新玫瑰Giving卡綁定台新帳戶扣繳，海外消費3%回饋，每期帳單上限5000元；星展eco永續卡則是國內外消費當月帳單滿2萬元，海外消費的部份加碼至3%回饋無上限。

信用卡 帛琉 刷卡

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