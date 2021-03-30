憂打新冠疫苗產生副作用 部分防疫保單可理賠

國內開始施打新冠肺炎疫苗，民眾擔心恐產生副作用，但疫苗保單還未問世，產險公司表示，若民眾因疫苗所衍生的副作用，導致身體不適而住院，部分防疫保單有開放理賠。

國泰產險表示，目前既有的防疫保單，就有涵蓋突發疾病住院日額，也就是不限確診法定傳染病才賠，若民眾因疫苗所衍生的副作用，導致身體不適而住院，而該不適反應是保單生效前180天內未曾診療過的疾病，就符合突發疾病醫療保險住院給付要件，可依投保方案申請每日500至800元保險金，若是情形較嚴重而住進加護病房治療，每日保險金為2000元。

新安東京海上產險也表示，接種疫苗若出現不良反應，民眾最擔心無非就是衍生相關住院醫療的費用，尤其歐洲出現不少血栓或嚴重過敏的症狀。日前針對法定傳染病推出防疫保單，若施打疫苗而造成身體不適經醫師診斷須住院，一般住院日額最高給付3000元，最多可申請60天，若嚴重到要住進加護病房，每日給付最高9000元，最多則可申請45天。