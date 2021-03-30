快訊

北捷用盆栽遮蓋「天龍國樓梯」 民眾：此地無銀三百兩

憂打新冠疫苗產生副作用 部分防疫保單可理賠

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導

國內開始施打新冠肺炎疫苗，民眾擔心恐產生副作用，但疫苗保單還未問世，產險公司表示，若民眾因疫苗所衍生的副作用，導致身體不適而住院，部分防疫保單有開放理賠。

國泰產險表示，目前既有的防疫保單，就有涵蓋突發疾病住院日額，也就是不限確診法定傳染病才賠，若民眾因疫苗所衍生的副作用，導致身體不適而住院，而該不適反應是保單生效前180天內未曾診療過的疾病，就符合突發疾病醫療保險住院給付要件，可依投保方案申請每日500至800元保險金，若是情形較嚴重而住進加護病房治療，每日保險金為2000元。

新安東京海上產險也表示，接種疫苗若出現不良反應，民眾最擔心無非就是衍生相關住院醫療的費用，尤其歐洲出現不少血栓或嚴重過敏的症狀。日前針對法定傳染病推出防疫保單，若施打疫苗而造成身體不適經醫師診斷須住院，一般住院日額最高給付3000元，最多可申請60天，若嚴重到要住進加護病房，每日給付最高9000元，最多則可申請45天。

疫苗 保單

延伸閱讀

吳斯懷批衛福部疫苗政策 蘇貞昌：會被國際笑掉大牙

下波AZ疫苗6月前到貨 陳時中：台灣沒暫停施打計畫

疫苗效果迷思？莊人祥：英國打AZ較多

疫苗外交再傳捷報 國藥集團將在阿聯酋產2億劑疫苗

相關新聞

將來銀行總經理懸缺 新任者估4月底前到任

國內第3家純網銀將來銀行還未開業，總經理劉奕成就臨時請辭，引發市場譁然，若沒有找到合適的總經理人選，想拿到營業執照恐遙遙...

帛琉旅遊泡泡開航在即 多張信用卡回饋3%以上

帛琉旅遊泡泡將於4月1日開航，許多銀行順勢推出旅遊泡泡團費刷卡優惠，多張信用卡有高達3%以上的回饋，尤其各家旅行社推出的...

通膨會來嗎？專家：短期可能性不高 較擔心通縮

通膨會來嗎？東吳大學辜濂松先生紀念講座教授許嘉棟認為，通膨在短期內發生的可能性不高，不過資產泡沫引發狹義通縮的問題也不宜...

開發金老外總座領軍校園獵才 目標成為首選雇主

開發金控（2883）表示，在畢業季前，總經理龐德明在3月率領包括人資長、數位長、行銷長等新任外籍主管前往台灣大學、政治大...

獨家專訪》純網銀可承做企業戶！金管會主委黃天牧點頭了

純網銀利多來了！金管會主委黃天牧近日接受本報專訪時透露，金管會將開放純網銀承做企業戶業務，以免只有「to C」業務（消費金融）會吃不飽。新措施預計下半年上路，讓純網銀跟實體銀行可以在相同基礎上競爭。

開發金加速數位發展 前進頂大招募人才

中華開發金控（2883）在畢業季前，由總經理龐德明（Steve Bertamini）於3月份率領人資長、數位長、行銷長等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。