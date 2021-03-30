將來銀行總經理懸缺 新任者估4月底前到任

國內第3家純網銀將來銀行還未開業，總經理劉奕成就臨時請辭，引發市場譁然，若沒有找到合適的總經理人選，想拿到營業執照恐遙遙無期。金管會透露，將來銀行有表明，新聘的總經理會在4月底前到任。

金管會在審核純網銀的營業執照，有分為書面審查與實地查核，之前金管會在實地查核時，發現將來銀行有資訊系統上的缺失，而將來銀行一月底才剛將改善報告送交金管會，在關鍵的審查期間，總經理卻突然閃辭，為將來銀行開業時程增添變數。

金管會銀行局表示，將來銀行已有函報總經理劉奕成3月17日辭任，3月18日招開臨時董事會通過，目前是由董事長鍾福貴暫時兼任總經理，目前針對鍾暫時兼任總經理一案仍在審核中。

銀行局表示，總經理人選是核發營業執照前的重要審查事項之一，將來銀行有說，新聘任的總經理預估會在四月底前到任，屆時將來銀行在函報新任總經理後，會盡速依照其資格進行審查。

針對資訊系統的問題，將來銀行回應，已配合金管會相關規定，嚴格把關資訊系統的穩定性及安全性，並確保資訊安全落實，在系統開發、流程設計上，盡力做到完善的資安管理。目前已超前部署，取得ISO 27001資訊安全標準、個資保護標準認證BS10012，另也已通過行動應用APP基本資安檢測L3合格。未來也將持續落實最嚴格的資安準則，以確保提供消費者穩定且可靠的金融服務。