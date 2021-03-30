IFR Asia Award台灣最佳聯貸主辦行 中國信託連5年獲獎

台灣金融業之冠。中國信託商業銀行長期深耕聯貸市場有成，國際指標性金融媒體《IFR Asia(國際金融評論)》日前公布IFR Asia Awards 2020，中國信託銀行連續五年榮獲台灣最佳聯貸及結構融資主辦行(Taiwan Loan House)，是台灣唯一獲獎的金融業者。

《IFR Asia》對於該獎項有極高的評選標準，在過去十年中，各國家最佳聯貸及結構融資銀行獎項偶有從缺的狀況，而中國信託銀行蟬聯五年獲此殊榮，足見中國信託銀行在亞太聯貸市場上堅實地位與實力。

評選單位指出，中國信託銀行去(2020)年在併購融資與離岸風電等領域持續展現穩固的領導地位，常續性獲得頂尖企業及國際私募基金委託擔任統籌主辦行，並持續經營亞太市場，於眾多區域型案件中擔任要角，因此獲得此殊榮。

中國信託銀行總經理陳佳文表示，2020年是極為艱鉅的一年，在疫情衝擊與金融市場動盪下，中國信託透過各領域專業團隊及綿密的海外據點，針對各項需求進行審慎評估，並積極創新突破，不論在企業併購、私募基金融資收購、再生能源專案融資、飛機船舶融資及海外擴廠等，皆能滿足國內外客戶各類型融資及金融服務需求，與客戶一同開拓更多可能性。

陳佳文指出，中國信託長期深耕台灣及亞太綠色專案融資，推動綠色金融不遺餘力，不僅為國內少數具專責之專案融資與財顧團隊的銀行，同時在離岸風電融資上擁有經驗及實績，2020年擔任丹麥開發商哥本哈根基礎建設基金(Copenhagen Infrastructure Partners,CIP)的本土財務顧問及統籌主辦銀行暨額度管理銀行，執行彰芳西島專案融資，完成迄今國內總金額最高的離岸風電專案融資約合新台幣900億元聯貸案。

該專案融資還獲得《Global Finance(全球金融)》雜誌頒發全球最佳ESG年度交易(ESG Deal of The Year, Global)及《Finance Asia(亞洲金融)》雜誌給予亞洲最佳專案融資交易(Project Finance Deal of the Year, Asia)肯定。

中國信託更創國內業界先河，不僅擔任沃旭能源(Orsted)之本土財務顧問，更主辦承銷台灣首檔外國企業發行新台幣120億元綠色債券，並響應政府離岸風電供應鏈國產化之政策，透過深化與國際開發商和國際銀行合作關係，吸取國際經驗，進一步協助台灣供應鏈及產業銜接國際市場，協助許多本土供應商完成融資。

例如：統籌主辦天力離岸風電聯貸案與開立世紀鋼構的履約保證，不僅協助國內產業升級，也為台灣及亞太區綠色能源與永續發展盡一份心力。

在國內市場，中國信託銀行更展現併購融資的豐富經驗，獨家統籌主辦台灣數位光訊新臺幣115億元聯貸案，收購有線電視業者新永安及大揚，共吸引十家本國銀行及外國銀行參與，更協助台灣外銷美國最大藥廠保瑞藥業籌組加拿大幣聯貸案，成功收購全球前十大藥廠葛蘭素史克(GSK)加拿大藥廠，不僅強化自身的產能技術、更進一步深化與GSK未來的合作，獲得2020年台灣併購金鑫奬—最佳創意併購肯定。

即使在疫情最嚴峻的時刻，產業與市場充滿高度不確定性，中國信託仍積極主導群創光電新台幣375億元聯貸案，以及全球最大記憶體產品獨立製造商金士頓6億美元聯貸案，雙雙成功完成募集。

在亞太聯貸市場，中國信託銀行長期深耕大中華區，深獲客戶信任，中國環球租賃與招銀租賃常續性委託中國信託為其籌組聯貸案。而配合政府新南向政策亦有所成，2020年統籌主辦印尼國有基礎建設開發融資機構PT SMI(PT Sarana Multi Infrastruktur)與印尼第一大國營銀行PT Bank Rakyat Indonesia10億美元大型聯貸案，並首次籌組越南第一大民營銀行Techcombank成就5億美元聯貸案。

在資產融資方面，中國信託順利完成新加坡航空(Singapore Airlines)新機融資案，並為該案唯一台資主辦行。

展望2021年聯貸市場，疫苗帶動的復甦，可望驅動企業成長與融資活動。在低利率、強勢臺幣與股價高點的背景下，台資企業將積極評估海內外資本支出、併購投資等機會，且目前ESG(Environmental, Social, Governance，簡稱 ESG)已成為臺灣聯貸市場發展重點。

中國信託配合政府六大核心戰略產業加速推動綠電，及金管會綠色金融行動方案2.0政策，未來ESG相關融資需求將持續看好。