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中央銀行攬才 國際金融專業人員月薪8.2萬元

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

擁抱「金」飯碗的機會來了。主掌總體經濟的中央銀行公開徵才，本次招募國際金融專業人員（助理研究員或同等職位）1至2名、國際金融專業人員（辦事員）2至3名，其中助理研究員月薪8.2萬元，需具備博士學位；辦事員月薪5.6萬元，需碩士以上學位，並有2年以上金融相關業界實務工作經驗。

央行近日在官方網站上貼出攬才訊息，開出的職缺為國際金融專業人員。據悉，本次招募的助理研究員為11職等，辦事員等同於高考三級的8職等，除基本月薪外，還有考核與績效獎金，與國營銀行水準相當。央行指出，本次獲選的人才，在通過四個月的試用期後會再晉級，待遇優於一般公務員。

央行本波招募國際金融專業人員（助理研究員或同等職位）1至2名，專業條件為具國內、外大學財經相關科系所博士學位（取得學位日期在今年8月31日以前），需具備國際金融及經濟專業知識、金融產品或投資模型之分析應用能力等專長，以及良好英語能力

另外，央行招募國際金融專業人員（辦事員）2至3名，專業條件為具國內、外大學財經相關科系所碩士學位，以及國際金融及經濟專業知識、熟悉金融產品等專長與良好英語能力，並具備2年以上金融相關業界實務工作經驗。

央行指出，符合條件且有意應徵者，需於今年4月8日以前，備齊相關資料，郵寄至央行。

央行 英語能力 碩士

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