前央行副總裁許嘉棟：若資產泡沫破裂 不排除出現通縮

中央銀行前副總裁許嘉棟今(30)日出席北威集團論壇，示警假設美國聯準會（Fed）在2025年之前都不收緊貨幣、提高利率，四年時間資金繼續氾濫下去，「我不相信泡沫不會破裂」，他說，假設泡沫破裂，後果將是另外一個局面，假設資產泡沫破裂，導致通縮的可能性「不能排除」。

許嘉棟進一步指出，現在不動產、股市的資金哪裡來的？「絕大部分都是借來的，也就是銀行提供的」。假設不動產大幅下修，除了投資者損失外，受傷最慘重的就是銀行；而當銀行與投資者受到巨幅損失，屆時全球經濟將會衰退，「結果將是通縮、不會是通膨」。

許嘉棟解釋，通膨定義中，假設是狹義，指的是商品以及關係價格持續上漲，例如CPI、WPI、PPI等，廣義通膨指的是房地產、股票、其他金融商品虛擬貨幣等資產價格上漲。而狹義通膨在短期內發生的可能性應不高；較令人憂心的，反而是資產泡沫破裂導致資產負債表式衰退，進而引發狹義通膨。

甚麼是資產負債表式的衰退？許嘉棟解釋，這原用來說明日本為何陷入失落的十年，日本在90年代陷入嚴重資產泡沫後，產生結果是投資者、銀行損失慘重，因民間不敢投資、不敢消費，銀行淨值成負，導致銀行不敢承作任何有風險的貸款，投資差、消費差，日本景氣當然下來。不管企業、家庭、銀行在此階段，都要重整資產負債表，在重整期間，景氣不會上來。

也因此，假設全球資金過剩所引起的資產泡沫破裂，必將導致所有經濟部門的資產與淨值大幅減損，全球資金過剩問題當然自然解決。