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富邦金併購／日盛銀行企業工會盼簽訂團體協約

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
日盛銀行企業工會已於2月初依法成立，近期將向日盛銀行提出團體協約協商的請求，以保障會員的工作權及相關合法權益。 本報資料照片
日盛銀行企業工會已於2月初依法成立，近期將向日盛銀行提出團體協約協商的請求，以保障會員的工作權及相關合法權益。 本報資料照片

富邦金控宣告順利完成第一階段併購日盛金控程序，成就我國首次金控合併案。日盛銀行企業工會已於2月初依法成立，工會表示，正在招募員工加入工會，以及準備依照團體協約法之程序，近期將向日盛銀行提出團體協約協商的請求，以保障會員的工作權及相關合法權益

日盛銀行企業工會提出3點呼籲：首先，請日盛經營團隊盡速依法與工會協商訂立勞資團體協約，以保障會員權益。第二，請富邦金控應盡速提出保障會員工作權、既有權利及從優照顧會員離退權益等具體承諾。以利公司營運無縫接軌，避免業務空轉，損及股東、客戶及公眾利益。第三，請金管會及勞動部積極監督本合併案，須以實質保障員工各項權益為准予合併前提，以促進社會和諧。

日盛銀行企業工會表示，對目前日盛金控資方經營團隊秉持忠誠信實、保護照顧員工之經營理念，予以肯定。期待日後富邦金控如真正入主經營現今日盛銀行業務時，能尊重及強化本工會會員基於法規及各項協議等既有權益，並充分保障本工會成員工作權及相關合法權益。

日盛銀行企業工會強調，工會將勠力建構支持任何經營團隊與全體工會成員之溝通橋樑，期使公司合併過程中，勞資雙方溝通順暢友善、客戶服務繼續圓滿、獲利優質化，共創勞資雙贏。

富邦金控 勞動部 護照

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