富邦金併購／日盛銀行企業工會盼簽訂團體協約

純網銀利多來了！金管會主委黃天牧近日接受本報專訪時透露，金管會將開放純網銀承做企業戶業務，以免只有「to C」業務（消費金融）會吃不飽。新措施預計下半年上路，讓純網銀跟實體銀行可以在相同基礎上競爭。

2021-03-30 13:16