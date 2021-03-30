不必苦等疫苗險 新安產「健康御守+」保障施打副作用

新安東京海上產險今(30)日表示，其為廣大民眾防疫需求所推出「健康御守+」健康保險，保障範圍除提供新冠肺炎確診者住院醫療保障外，若是施打新冠疫苗而造成身體不適經醫師診斷須住院，一般住院日額最高給付3,000元，最多可申請60天，抑或嚴重到要住進加護病房每日給付最高9,000元，最多則可申請45天。

政府即將啟動AZ疫苗第二波擴大施打，不過民眾仍擔心施打後可能會出現副作用，多數者對接種疫苗仍處於觀望態度。新安東京海上產險表示，接種疫苗若出現不良反應，民眾最擔心無非就是衍生相關住院醫療的費用，尤其是歐洲出現不少血栓或嚴重過敏的症狀，讓民眾對於施打新冠疫苗既期待又怕受傷害。

新安東京海上產險發言人呂文泉副總經理指出，健康御守+是一張專為法定傳染病設計的健康保險，不像其他健康保險，無需等待期，一年一保，不須體檢、不分職業類別都可投保，只要投保前180天以內，未曾接受該疾病及其併發症或意外傷害事故之診療者，投保後皆享有突發傷病住院醫療的保障。

舉例來說，若完成投保新安東京海上產險健康御守+健康保險，在施打新冠疫苗而產生身體嚴重不良反應須住院，每日可給付1,000~3,000元住院醫療保險金，如因此住進加護病房，每日住院日額則可給付3,000~9,000元。

以20歲投保年齡為例，保費最低不到千元，最適合尚無任何健康險的年輕首投族，已有一般健康險者，更可填補住院日額的不足。

鑒於歐洲在施打疫苗後副作用頻傳，國人施打疫苗的同時，對保險保障的需求也相應而生。為能加速進入群體免疫的階段，同時免除大家對於接種疫苗的不安感及提供安心的防疫保障，提前規劃投保對應的防疫保單，即能守護自身的健康，更能放心的接種防疫。

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