富邦產險推風險教育繪本 官網免費下載

兒童節即將到來，為從小建立孩子風險與保險的觀念，富邦產險為幼齡兒童量身打造專屬生活風險教育繪本《廚房裡的魔法》，以小朋友熟悉的「家」出發，探討居家用火安全，在兒童節前夕於富邦產險官網上線，特別提供電子版與手作實體繪本版予家長及老師免費下載使用，希望透過有趣的風險教材，在學校、家庭各種共讀場域，提升幼齡孩童風險認知，進而促進幼童居家安全。

富邦產險表示，適逢富邦成立60周年，富邦產險特別選在2021年兒童節前夕，推出第一本免費數位風險教育繪本《廚房裡的魔法》，將保險教育對象擴展至幼齡兒童，透過繪本中擬人化的動物角色與豐富色彩，吸引兒童融入故事場景，其中也設計互動式學習單，深化兒童居家風險認知並建立風險管理的保險概念。

同時，為讓廣大的老師、家長便於取得，富邦產險於官網提供電子版與手作實體繪本版的下載連結，老師可使用電子版本於課堂上投影解說，家長們則可選擇手作實體繪本版下載後列印輸出，與孩子們一同製作屬於自己的風險教育繪本，享受親子共讀時光。

為發揮穩定社會發展的保險正向力，富邦產險把握每一次與企業、民間組織及民眾溝通ESG(Environment, Social, Governance)永續風險的機會，透過研討會、客製化教育訓練課程及與大專院校建教合作，分享風險樣貌，進一步傳遞損害防阻知識，致力提升社會大眾的永續風險意識，本次也將溝通對象延伸至幼齡兒童。

富邦產險指出，期待藉由本次推出的風險繪本《廚房裡的魔法》，將生活風險意識深植於兒童的家庭與校園環境，讓每個孩子從小建構正確的風險觀念，在安全的生活空間平安成長。富邦產險將持續以保險專業致力永續經營，透過環境、社會、治理各面向的永續行動，對社會與環境等公益領域發揮正向影響力。