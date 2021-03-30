AIA友邦人壽攻終身壽險 主打給付明確

對大多數人而言，擁有固定收入是自信心與安全感的直接來源，這樣的心理特質，讓許多民眾在遇到投資失利或進行非必要之消費行為的時候，會以「錢，再賺就好」的口頭禪瀟灑帶過。然，當進入退休年紀後，沒有了從工作來源的固定薪資，加上對投資風險的承擔能力也降低，要維持如工作時期一樣的收入水準則變得相對困難。

AIA友邦人壽表示，盡早進行退休生活的財務規畫非常重要，而一個能提供長期、穩定且給付金額固定的保險商品可為自己的退休生活創造持續穩定的金流收入，讓退休民眾轉而以「錢，再領就好」的安心感，來面對退休生活裡的高低起伏。

AIA友邦人壽總經理侯文成指出，人只要活著就得花錢，隨著壽命延長，人類活到80、90歲雖然是件令人欣喜的事，但另一方面，長壽成本自然跟著增加。退休規畫不是老人的權利或義務，只要有收入就得開始面對未來退休生活的威脅。但是，沒有人可以知道自己的壽命到底多長？退休時期會發生什麼事情來影響自己打拼一輩子所累積的財富？這些因素讓人變得不敢貿然花用退休養老金，進而壓縮了退休生活的品質，這樣一來，生活或許自由，但財務卻不自由。

人生退休階段，無論安排為何，需要一筆龐大的資金是一致的共通點。AIA友邦人壽指出，之所以造成退休民眾有錢不敢花的財務行為，關鍵因素在於是否擁有一個能於退休後提供給付明確的保險商品。

AIA友邦人壽特推出「友邦人壽5599還本終身保險」，以簡單的設計概念，強調保戶可先擇定55歲、60歲或65歲當作自己的樂退調整年齡，於到達該選定的樂退調整年齡前，完成繳費滿10年或20年，便可自樂退調整年齡當年開始，在每年保單周年日仍生存且契約有效時領取一筆「累積已繳保險費總和x5%」的生存保險金，持續領取20次。

第21次開始，生存保險金改為保險金額x5%，一樣是每年給付一次，直到99歲為止，100歲再給一筆祝壽保險金。降低長壽所導致的潛在風險，讓「錢，再領就好」的安心境界，不會僅是夢想或口號。

舉例來說，陳先生於40歲時開始準備未來退休金流，選擇投保20年期友邦人壽5599還本終身保險，樂退調整年齡選定為60歲，保險金額100萬元，每年繳交23萬元保費(折扣前)，20年期滿無須再繳。

當他到達樂退調整年齡之保單周年日起及其後每屆保單週年日仍生存時，可領取生存保險金23萬元(累積已繳保險費總和x5%)，共領20次；第21次開始，則領取生存保險金5萬元(保險金額x5%)，持續領到99歲為止。

若於契約有效期間身故，最高可領取130%的累積已繳保險費總和，樂退規畫日(含)後於海外意外身故者(海外停留保障期間最高15日)，另給付50%的保險金。