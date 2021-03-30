勤業眾信最新調查 金融服務業未來聚焦四大發展重點

勤業眾信今（30）日發布「2021年金融服務產業趨勢展望」報告，發現五成銀行實施彈性工作排程、四成預計於分行引進AI機器人，另有六成投資管理公司可遠距辦公、五成運用AI理財服務機器人支援線上服務，而今年金融產業主要投資項目則著重在網路安全、資料隱私，以及雲端建置。

勤業眾信聯合會計師事務所指出，台灣金融產業已進入十年轉型浪潮的開端，面對組織改革、數位轉型、成本革新和疫情衝擊等問題，2021年金融產業將朝「遵守監理制度」、「永續經營」、「普惠金融」、「業務創新」四大重點發展。

關於「2021年銀行與資本市場產業發展趨勢與建議」，勤業眾信聯合會計師事務所銀行與資本市場產業負責人陳盈州資深會計師指出，銀行在2020年疫情導致的經濟問題發揮了紓困關鍵作用，卻也承受了低利及放款融資等壓力。2021年銀行的經營環境和信用評等能否朝正向發展，仍有賴全球疫情的穩定，及零售、旅遊和飯店等遭重創產業的復甦程度而定。勤業眾信報告指出，2019年亞太地區銀行業股東權益報酬率（Return On Equity, ROE）為9.3%，預估2021年為8.4%，而2022年有望回歸至2019年的水準。

台灣的銀行與資本市場產業目前處於創新政策推動階段及數位轉型階段，例如：「高資產新財管方案」放寬銀行經營業務範圍、純網銀及開放銀行開創市場重組可能性、運用科技及大數據分析，創建出差異化的生態圈等，都將促使銀行思索如何重塑傳統的產品與服務。而去年祭出的台股「盤中零股交易」及「逐筆交易」制度，使投資更易入門且快速。然而，瞬間大量資料處理衍生的系統更新升級問題，及營收壓力、監管趨嚴、營運效率等挑戰，亦是資本市場業者皆應正視的數位轉型延伸議題。

此外，針對「2021年保險產業發展趨勢與建議」勤業眾信聯合會計師事務所保險產業負責人林旺生資深會計師表示，疫情雖不利於儲蓄型或投資型商品的銷售，卻帶動了如防疫險等保障型商品的需求；另一方面，旅平險需求雖下降，但因風險意識抬頭而拉高天災險投保率。根據保險事業發展中心統計，2020年壽險保費收入衰退9%、產險成長6%。綜觀2020年台灣保險業發展，保費收入雖衰退8%，且又面臨商品結構調整及因應IFRS 17新制上路等挑戰，然而，獲利表現仍創新高，主要係由於投資利益增加，彌補了保費收入衰退的缺口。

展望2021年，除了接軌IFRS 17、保險業新一代清償能力制度等監理變革議題外，隨著政府推動保險科技並研擬純網保等政策，加上疫情帶動線上投保、與客戶互動模式轉型，保險業者應重視在軟硬體、服務、產品及跨業方面的整合，確保各家保險公司的數位化能力及網路安全問題。

關於「2021年投資管理產業發展趨勢及建議」 勤業眾信聯合會計師事務所投資管理產業負責人黃海悅資深會計師指出，在2010至2019年間，全球的私人資本（包括私募股權、創投、私募債、不動產、基礎建設和自然資源等私人投資資產）和避險基金之規模皆有近10%成長；私人資本在績效上的成長更逾12%。然而，疫情爆發後，歷經史上最長牛市、遠距辦公等疫情衝擊，許多投資管理公司的利潤皆大幅上下波動。

展望未來，投資管理業者除了仰賴經理人是否能掌握波動，來推動基金投資者行為外，政策的創新與突破、監管趨、數位能力及網路安全亦為關鍵轉捩點。台灣開放投信業及證券商從事私募股權基金相關業務、預告不動產投資信託可採基金架構發行等，不僅為個人及法人提供更多元的投資管道，也提升了台灣資產管理產業的競爭力。