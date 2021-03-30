聽新聞
test
0:00 / 0:00
新台幣早盤升值1.2分 一度觸及28.54元
新台幣今（30）日早盤以28.58元兌1美元，貶值2.8分開出；台股早盤開高，新台幣則是轉為升值，一度觸及28.54元兌1美元，升值1.2分。
美股周一道瓊工業指數收高98.49點，漲幅0.3%，收在33,171.37點；標普500指數小跌3.45點，跌幅0.09%，收3,971.09點；那斯達克綜合指數收跌79.08點，跌幅0.6%，收13,059.65點；費城半導體指數跌幅1.7%。
美股周一僅道瓊工業指數收紅，其餘指數則是下跌 ，台股今日以16,490.31點上漲開出，一度拉升至16,538.9點，早盤指數翻黑，新台幣貶值開出，最低達28.59元兌1美元，貶值3.8分，早盤則一度觸及28.54元兌1美元，升值1.2分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言