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新台幣早盤升值1.2分 一度觸及28.54元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
新台幣今日早盤以28.58元兌1美元，貶值2.8分開出。記者潘俊宏攝影／報系資料照
新台幣今日早盤以28.58元兌1美元，貶值2.8分開出。記者潘俊宏攝影／報系資料照

新台幣今（30）日早盤以28.58元兌1美元，貶值2.8分開出；台股早盤開高，新台幣則是轉為升值，一度觸及28.54元兌1美元，升值1.2分。

美股周一道瓊工業指數收高98.49點，漲幅0.3%，收在33,171.37點；標普500指數小跌3.45點，跌幅0.09%，收3,971.09點；那斯達克綜合指數收跌79.08點，跌幅0.6%，收13,059.65點；費城半導體指數跌幅1.7%。

美股周一僅道瓊工業指數收紅，其餘指數則是下跌 ，台股今日以16,490.31點上漲開出，一度拉升至16,538.9點，早盤指數翻黑，新台幣貶值開出，最低達28.59元兌1美元，貶值3.8分，早盤則一度觸及28.54元兌1美元，升值1.2分。

新台幣 台股

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