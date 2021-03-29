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期交所宣布：台指期、小型台指期4月1日起改為窄基指數

經濟日報 / 記者王皓正周克威／台北即時報導

臺灣期貨交易所宣布，臺股期貨（TX）及小型臺指期貨（MTX）自今年4月1日起，因由寬基指數改列為窄基指數，已不適用美國商品期貨交易委員會（CFTC）交易許可（No-Action letter）規定，改由美國證期會（SEC）與CFTC共同管理，意即美國境內資金無法再像以往可直接投資臺指期與小型臺指期。

期交所表示，相關作業規定均是依據CFTC110年3月12日的來函辦理。期交所的臺股期貨及小型臺指期貨標的指數－臺灣證券交易所發行量加權股價指數（加權指數）中，單一成分股占指數權重超過30%的天數，已不符合美國廣基指數（Broad-based security index）定義，經向CFTC申報後，加權指數將於4月1日起轉變為窄基指數（Narrow-based security index），TX及MTX亦將自同日起成為窄基指數期貨，不再適用CFTC交易許可規定。

期交所說，依據美國規定，窄基指數期貨由CFTC與SEC共同管轄，TX 及MTX轉變為窄基指數期貨後，期貨商亦應遵循SEC相關規，包括符合合格機構投資人條件的美國投資人方可交易國外交易所窄基指數期貨。

此外，國內期貨商若非美國證券交易法註冊的經紀商、自營商時，僅得經由美國註冊的經紀商、自營商，依美國證券交易法Rule 15a-6規定方式向符合QIB的美國投資人進行推介、招纜、銷售及交易窄基指數期貨。

同時，能符合QIB資格的美國投資人，若持有TX及MTX未平倉部位，應於3月31日前平倉，4月1日起不得交易。

根據期交所的調查，目前由美國境內直接投資台指期、小型台指期，占交易比重不到1%，因此，台指期與小型台指期改列為窄基指數後的影響將有限。

臺灣期貨交易所

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