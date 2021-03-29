國旅神器 新安產首創旅平險自選投保組合

清明連假在即，預估將有大量返鄉、出遊人潮，然而外出旅遊難免發生大小事，為讓國人安心出遊，新安東京海上產險首創推出「國旅神器」旅平險自選組合，一一擊破租借車旅遊、戶外活動、親子露營等，無法單靠旅平險提供足夠保障的各類旅遊痛點，提供專屬保障，讓旅程盡興、心安又省氣。

不少人或許會有這樣的疑問「國內旅遊有需要投保旅平險嗎？」其實風險不分海內外。新安東京海上產險發言人呂文泉副總經理表示，國內旅遊容易讓人降低風險意識，忽略旅平險等該有的保障，旅遊意外不會因環境熟悉而遠離，諸如國外旅遊可能面臨的租借汽(機)車意外事故、小孩打破精品等意外狀況，國內旅遊也無法避免，特別是連假返鄉、出遊時，駕駛面臨的路況與平日大不相同，稍不留神就容易發生撞況，建議行前規劃好旅平險等相關保障，以確保意外發生時，不打亂休假時的好心情。

以國人喜愛的水上活動為例，受疫情影響，不少民眾改在國內從事水上活動，但投保旅平險時容易遭拒，主因從事獨木舟、立槳、衝浪、潛水、朔溪等活動時，可能發生中暑、熱痙攣、潛水夫病症等不易界定是因為意外或疾病所引發的事故，因而造成理賠上的爭議，現今民眾從事水上運動前，於新安東京海上產險旅平險自選組合中加價購「是否在旅程中會參加三鐵活動」，便可保障活動中可能發生的熱痙攣、中暑等特定事故醫療，把可能受傷看醫生的費用轉嫁給保險公司，讓自己放心從事戶外活動。

新安東京海上產險「國旅神器」旅平險自選組合提供民眾可依外出旅遊活動的不同，選擇搭配最合適的保障方案，讓每趟出遊更心安，且即日起至6月底止，於新安東京海上產險網路投保平台完成線上投保旅平險、傷害險以及汽、機車強制險等險種，憑保單號碼免登錄，即可抽iPhone 12 Pro Max 256GB或4萬元百貨禮券、Panasonic 11公升ECONAVI空氣清淨除濕機以及全家購物金200元等多項好禮，不僅可旅程回憶滿載，還有機會把果粉最愛最夯、最熱門的iPhone手機帶回家。