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台企銀設數位轉型委員會 提5大業務發展

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導

因應金融數位化的浪潮，台灣企銀（2834）近期公司內部也增設數位轉型委員會來因應數位轉型，今年更將在數位金融服務上加強化客戶體驗、發展數位行銷、推動行動支付、應用金融科技與支持政府政策等業務，希望藉此吸引年輕新客群的使用。

在客戶體驗上，台企銀會持續優化數位通路，總經理張志堅表示，今年企業與個人網路銀行、行動銀行App和官方網展等媒介將計畫進行改版，期望以簡潔的視覺呈現與提供便捷的操作服務，及導入便利性與安全性兼具的交易安控機制，期望透過數位通路的全面升級與相關特店結盟合作，打造客戶生態圈。

至於數位行銷部分，張志堅則說，善用大數據行銷與臉書粉絲團、通訊軟體Line官方帳號等傳播方式，讓消息議題與推廣的內容藉由數位媒介的快速傳遞，讓行動支付等業務推廣能有更高效率的曝光，也是數位行銷規劃的方式之一。

會計處處長周玉娟表示，目前銀行「享e貸線上信貸申請平台」已經上線，而數位存款帳戶的申請戶數也逐漸提高，未來在數位行銷上除了會將原有的客戶分群外，也希望能多增加新的年輕客戶使用，帶動銀行數位金融業務的成長。

此外，台企銀在金融科技導入了RPA流程機器人，而金融區塊鏈函證API介接和智能客服Money也陸續上線服務，並計劃洽談與導入OPEN API第一、二階段業務，另外還提供勞工、小規模營業人等紓困貸款線上申請專區，希望持續推動數位轉型以提升整體營運績效。

金融科技 數位金融 台企銀

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