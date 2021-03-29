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台灣企銀強化中小企業放款 估放款將成長5.84%

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導

台灣企銀（2834）今（29）日舉行2020年第四季線上法說會，強調今年將持續強化中小企業的放款與爭取聯貸業務，達到今年的獲利成長目標，預期今年總放款平均餘額將成長5.84%。

台企銀認為，2021年因為疫苗開打，各國疫情會逐漸緩解，加上美國聯準會持續維持貨幣寬鬆政策，和台商境外資金回流投資等，經濟成長會逐漸回溫，預計2021全年經濟成長幅度較2020年高。

總經理張志堅表示，隨著經濟成長的回升，今年銀行在放款方面，中小企業放款與聯貸是銀行的業務重點之一，也將持續推動兆元振興及拓展新創重點產業，目標將由紓困轉向振興，協助產業發展以帶動國內整體經濟活絡，預期2021年放款平均餘額將成長5.84%。

此外，因應金融數位化的浪潮，台灣企銀近期公司內部也增設數位轉型委員會來因應數位轉型，今年更將在數位金融服務上加強化客戶體驗、發展數位行銷和推動行動支付等業務，希望藉此吸引年輕新客群的使用率。

台企銀2020年第四季單季合併稅前淨利15.56億元，較第三季增加2.28億元，成長17.16%，截至第四季累計合併稅前淨利新臺幣53.85億元，較前一年減少26.81億元，在資產品質的部分，逾放比為0.50%、備抵呆帳覆蓋率233.60%。

美國聯準會

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