保險詢問度攀升 台灣人壽推最強新生兒保險指南網站

因新冠肺炎疫情影響，國人風險意識升高，保險的詢問度攀升，除防疫型保單外，又以「新生兒」保單諮詢最為熱門。中國信託金控子公司台灣人壽的新生兒保險套裝商品，長期於市場上擁有高討論度及推薦度，深受青壯族群及新手爸媽歡迎。為提供正確新生兒保險資訊及投保服務，已線上推出「2021最強新生兒保險指南」專屬網頁，結合線下專業保險業務顧問群免費預約，新手爸媽即能快速獲得協助。

台灣人壽針對25至45歲的新手爸媽進行隨機訪談調查，發現超過七成受訪新手爸媽常經由影音串流平台獲取所需資訊，且礙於人情壓力不喜歡跟熟人買保單，保險相關資訊也習慣自行上網搜尋；加上對新生兒不論是醫療、教育金都格外重視，因應需要特別規劃在2021最強新生兒保險指南平台上，串聯具有壽險保障、教育基金、傷害醫療等專業領域的保險顧問，只要按服務地區、年資尋找即可尋得理想的保險顧問作諮詢。

同為新手爸媽身分的YouTube親子網紅「彼得爸與蘇珊媽」，因認同新生兒保險的重要性，與台灣人壽合作在其頻道中，以身為雙寶父母的經驗分享正確保險觀念，彼得爸因健檢時發現健康亮紅燈，意識到保險的價值，之前對小孩的投保觀念單純覺得全買最安全，透過線上預約台灣人壽保險顧問諮詢後，才知道正確投保觀念應為，先以家中主要收入來源者為主，再去補次要收入來源者，最後才是小孩的保障，該影片上線短短不到兩週，關注影片瀏覽人數已破萬人。

「2021最強新生兒保險指南」專屬網頁上線後，在無壓力下既能解決對新生兒投保的各種疑惑，又能依個人需求預約保險顧問服務，已超過上百位新手爸媽搶先預約，有使用過該服務超過95%客戶表示，對預約保險顧問服務相當滿意，給予五星滿意肯定。

因應年輕族群喜好便利與專業的保險諮詢服務，台灣人壽亦統計去(2020)年成立的「預見保險顧問」專區，已超過15萬人次瀏覽量，預約諮詢數更超乎當初預期五倍多。顧問諮詢後的客戶成交率也超過五成，服務滿意度更高達九成。

為回饋保戶，即日起至4月30日止，只要於台灣人壽「2021最強新生兒保險指南」專屬網頁預約保險顧問服務，就有機會抽中德國ABC Design Salsa3手推車、韓國Caraz寶寶遊戲城堡圍欄、Combi 烘乾鍋及HEGEN奶瓶等多項育兒實用好禮，詳情請參考活動網頁。