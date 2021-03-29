炒匯糧商「偷雞不著蝕把米」 卡住的20億美元全數匯出

台北金融市場上演股匯雙漲行情。台股指數收盤飆高，外資偏向匯入，估計約5億美元，激勵新台幣匯率今（29）日收盤升值5分，以28.552元報收，連兩升，總成交量為14.77億美元。

根據路透報導，美國大型糧商炒匯案的資金已全數匯出，這樁史上最大炒匯案終於落幕。該報導指出，因央行徹查國際糧商炒匯案，導致糧商有20億美元的資金「卡」在台灣無法匯出，在數度交涉後，終於匯出資金。

受到美債殖利率上漲影響，國際匯市風向丕變，匯銀主管說，這波資金匯出，糧商非但沒有賺到匯差，還倒賠了一些，可謂「偷雞不著蝕把米」。

匯銀主管說，近期新台幣匯率趨貶，主要原因就是買匯需求升溫，其中有一部分，很可能就是來自炒匯糧商的資金匯出需求，不過「20億美元也不算很多，差不多是先前一天的總成交量」，因此，在央行要求分批匯出下，幾天內就可以將糧商資金匯出需求消化完畢。

對於炒匯糧商案資金是否全數匯出，央行官員今晚表示「不予評論」。

回顧今日匯市交易，時值出口商季底拋匯旺季，出口商拋匯加上台股強漲，使新台幣匯率趨升，不過，美國10年期公債上漲至1.6%，吸引資金回流美國，亞洲新興市場貨幣出現貶值壓力，新台幣匯率終場僅小升5分報收。

央行統計顯示，今年以來國際美元走勢一枝獨秀、累計上漲3.16%，非美貨幣對美元走勢全盤皆墨；與其他主要貨幣相較，新台幣走勢仍相對強勢。