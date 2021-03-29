合庫銀連三年躋身本國法人專利申請百大排行 逐年躍進

合作金庫（5880）今（29）日指出，依據經濟部智慧財產局網站的最新公告，合作金庫銀行已連續3年（107年（排名92）、108年（排名71）及109年（排名37））躋身本國法人專利申請百大排行，排名逐年躍進，成績斐然。

因應金管會正式啟動「公司治理3.0-永續發展藍圖」及銀行業應重視建置智慧財產管理制度，領先公股行庫於109年11月完成國內智慧財產管理規範之實地審查作業，於110年2月3日由經濟部工業局舉辦之「110年度TIPS頒證暨企業落實公司治理及智財管理研討會」，獲經濟部工業局呂正華局長頒發「台灣智慧財產管理規範（TIPS）驗證登錄證書」，是國內第一家取得A級驗證之公股銀行。展現合作金庫銀行積極投入金融科技專利的用心努力及重視智慧財產管理的落實執行，成效卓著，屢獲佳績。

在過去，國內申請專利的法人機構多為上市上櫃的高科技公司、電子業者及學術單位占大宗，金融業在這方面的著墨其實並不多。然，金融科技創新席捲全球，各類型的金融科技公司紛紛成立，搶食全球金融科技市場這塊甜美的大餅。隨著資訊科技日新月異及面對金融科技公司推動創新的浪潮下，國內各大金融機構也積極投入，正面應對數位轉型，採取自行開發資訊系統或與金融科技公司合作加速轉型。許多金融服務與應用也相繼而生，如大數據、行動支付、安控機制、區塊鏈及生物辨識等科技與金融服務的結合，合作金庫銀行也投入大量人力與資金進行商品服務的研發與改良。

其中，在金融科技技術研發與服務應用上，合作金庫銀行積極參與由財政部主導之「公股事業金融科技研發成果整合平臺」，以「QR Code共通支付標準」應用發展為基礎，於106年推出行動支付服務「合庫E Pay」，提供客戶透過綁定金融卡（金融帳戶）或信用卡，進行購物、轉帳、繳費及繳稅等行動支付交易。推出「合庫E Pay」以來，各項交易量皆穩定成長，每月交易筆數均維持4~5萬筆，交易金額已突破1.2億元。為了提供更好的消費者服務與回饋，合作金庫銀行於109年底推出「紅利點數」服務，用戶透過「合庫E Pay」於台灣Pay店家進行購物消費即可累積紅利點數（每筆消費即享約2%等值紅利點數回饋），並選擇是否折抵次筆交易金額。今年也將於各項稅款開徵期間推出紅利點數優惠活動，以鼓勵民眾多多利用行動支付進行線上繳納稅費，實現節能減碳永續發展的企業社會責任。

近年來合作金庫銀行致力於將業務服務結合金融科技，已成功提出多項發明專利申請，除取得經濟部智慧財產局核發專利證書外，更實際應用在銀行業務的各個層面，包含授信放款、債權管理、外匯交易、業務行銷、洗錢防制及電子金融業務等，為銀行帶來作業效率提昇與降低營運風險等諸多效益。截至110年2月，合作金庫銀行已取得國內189件金融科技專利，目前還有53件專利申請還在審查中。為期持續保持向經濟部智慧財產局提出專利申請之動能，合作金庫銀行訂定獎勵要點以獎金獎勵的方式推動銀行內部重視金融科技專利申請，同時每年持續舉辦「金融科技專利講座」，透過專業講師的案例分析與實務介紹，讓行員在智慧財產保護觀念上建立基礎及熟悉金融科技專利申請相關應注意事項。

未來合作金庫銀行將持續依據台灣智慧財產管理規範，建構金融服務專案開發時的專利檢索機制與專利管理制度，確保營運安全性，防止侵權並保護智慧財產。同時透過強化同仁對智慧財產的認知，鼓勵同仁積極創新發想並提出金融科技專利申請，以保障智慧財產權益與掌控專利布局方向。