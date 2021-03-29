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境外+1！台男嗅味覺異常 自菲律賓返國後確診

用台灣Pay繳牌照稅 有機會抽中Honda汽車

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

去年新車銷售數創15年新高，加上疫情影響提升開車意願，全台共有765萬車主將收到牌照稅單。台灣Pay指出，即日起，使用「台灣Pay」為愛車繳納牌照稅，免出門、免手續費、隨時隨地掃瞄稅單上QR Code輕鬆繳納，繳完不但可以抽Honda CR-V 1.5 Vti汽車，搭配指定銀行金融卡或信用卡，還享50元回饋金或等值紅利點數，盡國民義務納稅不心疼還拿好康。

「台灣Pay」重磅祭出「台灣Pay陪你一起稅」抽獎活動，即日起，只要使用「台灣Pay」掃瞄110年度牌照稅稅單上的QR Code，自動帶入繳稅資料，輕鬆快速繳稅，即有機會抽中市價將近百萬元的Honda CR-V 1.5 Vti汽車、10萬元等眾多現金好禮，共計175名中獎名額，每成功繳納1張稅單就享有1次抽獎機會，成功繳納2張稅單就享有2次抽獎機會，以此類推。

此外，用「台灣Pay」掃碼繳稅充滿小確幸！8家銀行包括臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、臺灣企銀推出繳納「牌照稅」回饋活動，使用「行動銀行APP」或「台灣行動支付 APP」綁定上述銀行金融卡或信用卡，選擇「台灣Pay」掃瞄稅單上的QR Code，享筆筆50元回饋金或等值紅利點數，名額有限。

為更貼近民眾生活，打造最「有感」的在地金融數位生活體驗，指定金融機構推出「台灣Pay首刷」優惠活動，只要首次使用「台灣Pay」完成購物、繳費或繳稅任2筆交易，即享100元新戶回饋金。在防疫期間以「台灣Pay」繳稅、購物、或繳費，安全、便利又安心，還可查詢完整交易紀錄，「台灣Pay」就是您的專屬記帳理財小幫手。

牌照稅 兆豐銀行 信用卡

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