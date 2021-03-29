後疫工作新常態 花旗周五零視訊、安聯在家上班一天

疫情改變了許多人的生活方式和工作型態，造成工作與家庭的界線越來越模糊，但同樣是外商公司因應疫情的改變方式大不同，花旗銀行推動「周五零視訊，並於5月28日星期五讓全球員工放一天充電假，安聯人壽在讓所有的員工每周有一天可以選擇在家工作。

花旗集團執行長范潔恩表示，在聆聽全球同仁的心聲後發現，許多人都有「Zoom疲勞」的現象，因此決定在內部推動「周五零視訊」，即星期五的內部會議只以電話進行；也鼓勵同仁在傳統的工作時間以外或周末，不要安排會議，設定有益健康的工作界限。

為鼓勵員工好好休假，達到生活與工作平衡，花旗集團將今年5月28日星期五訂為全公司的「花旗休假充電日」（Citi Reset Day）。因工作無法於當天休假的員工，可在5月28日後的兩周內選一天補休，這是花旗連續第二年為全球員工提供額外的休假。

安聯人壽也因應疫情展開未來工作模式，推出新辦公空間規畫、彈性工作安排、數位學習以及安聯假等方案；其中彈性工作安排是自1月1日起每位員工每周可以選擇一天在家工作；至於安聯假則是全集團成員2021年可以放一天的假。