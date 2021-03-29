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壽險公會統計兒童投保率不到一半 專家建議三原則提高

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

兒童節將至，據壽險公會最新統計，14歲以下壽險投保率為49.25％，等於不到一半。全球人壽提醒，家長幫小朋友投保前要停看聽，掌握兒童保單3保障原則，把錢花在刀口上，才能真正填補醫療費用的開銷。

兒童節許多場所都推出兒童專屬優惠，讓小朋友們玩得開心，但疫情當前，家長們除了悉心做好防護措施之外，保建議也要提前檢視家中小寶貝的保障是否足夠，需不需要調整，才能給孩子完整的保護。

據壽險公會最新統計，截至2018年底止，14歲以下人壽保險投保率為49.25％，而15至19歲的投保率為62.74％，顯示家長隨著小朋友年紀增長，也開始調整孩子們的保險規劃。

全球人壽提醒家長們，隨著年齡與需求逐步調整，才可以讓保障規劃更完整。

保障一：意外險及意外醫療險

全球人壽表示，小朋友活潑好動，很容易一不注意時就發生意外。意外險的保費相對來說較低，保費負擔較輕，建議可投保意外險及意外醫療險，並將日額型意外險保額調高，以彌補當小朋友意外住院，家長請假照顧小孩的薪水。以國小生為例，日額型意外險的保額建議可配置每日2,000元、實支實付型意外醫療險保額則配置5萬元。

保障二：實支實付型醫療險

若爸媽預算足夠，全球人壽建議在新生兒時期就先規劃完整的醫療保障，新生兒時期因抵抗力較弱，容易因為外在環境感染住院。因此，想要建構完整的醫療保障，實支實付醫療險是必備保障，因為隨著醫療科技進步，需要自行負擔健保不給付的項目不僅越來越多，費用也越來越高，因此除了實支實付醫療險外，也可搭配自負額實支實付型醫療險，將保障額度拉高，以面對未知的大筆醫藥費用。

保障三：重大傷病險

此外，有些癌症其實好發在孩童時期，建議可以用重大傷病險來補足保障缺口。全球人壽指出，重大傷病險主要依健保局的重大傷病證明作為理賠依據，若未來健保局公告調整重大傷病範圍，保障範圍將從新從優，除投保當時所涵蓋的傷病一樣有保障，新增的項目也會納入，保障只增不減。只要符合條款約定取得重大傷病證明，即可申請理賠，一次給付保險金，可自由運用選擇適合治療方式。

全球人壽建議在規劃保障時，若擔心保費過高或是只是想要額外加強部分保障，可以選擇定期險商品，除了可以讓預算運用更有彈性之外，還可以針對不同階段的需求來提高保障的額度。最後，全球人壽表示，隨著家長的收入慢慢增加以及孩子步入不同階段，保障的規劃都應該要定期檢視，並且依當時的需求來進行調整。

重大傷病險 醫療險 兒童節

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