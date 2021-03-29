新台幣早盤貶值2.3分 一度觸及28.625元

新台幣今（29）日早盤以28.6元兌1美元，升值0.2分開出；台股早盤開高，新台盤中由升轉貶，一度觸及28.625元兌1美元，貶值2.3分

美股上周五大漲，道瓊工業指數上漲453.4點，漲幅1.39%，收33072.88點；S&P 500指數上漲65.02點，漲幅1.66%，收3974.54點；NASDAQ指數上漲161.04點，漲幅1.24%，收13138.72點，費城半導體指數上漲146.40點，漲幅4.95%、收3106.28點。

美股收紅，台股今日以16,411.67點開高，一度拉升至16,481.34點，早盤大漲逾百點，不過，新台幣則是由升值轉為貶值，早盤以28.6元兌1美元升值0.2分開出，最高達28.575元兌1美元，升值2.7分，最低則是觸及28.625元兌1美元，貶值2.3分。