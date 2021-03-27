影／新光金財務大將徐順鋆屆退 壽險業最懷念他這件事

新光金控（2888）發言人暨資深副總徐順鋆將在4月5日退休，新光金的員工與壽險同業聞訊後，一方面寄予祝福，另方面也感到不捨。他除了是稱職的發言人，更是我國外匯價格變動準備金制度的幕後推手。

企業的發言人形形色色，有的空有發言人之名，實際上不發言；有的只在上班時才發言，下了班就找不到人；徐順鋆則是無論多早、多晚、上班或下班，一年365天，幾乎都會接電話；勤奮與積極任事的性格，成了新光金對外溝通上的最佳橋樑。

壽險業的財報複雜，國際接軌下讓人越來越「霧煞煞」，徐順鋆除了有7-11的精神，難能可貴的是，東吳大學會計系畢業，一輩子都在財會領域的他，早已練就爐火純青功力，就有本事用淺顯易懂的語言解說複雜的財報給外界聽。

勤奮任事、淺顯易懂，這兩大特質，在在為他博得國內金控業最佳發言人的封號。

壽險同業懷念他的則是，近年來，替國內壽險公司在因應匯率波動上起了很大作用的外匯價格變動準備金制度，徐順鋆是幕後推手。

2008年金融海嘯後，壽險業承受獲利壓力，徐順鋆當時擔任壽險公會財會小組召集人，看到中央銀行採用外匯準備金來因應匯率風險，國外也有有價證券準備金等措施，於是跑起第一棒，開始研議外匯準備金制度，最後在國泰人壽等同業接棒下，終於獲得金管會同意實施。

徐順鋆的老家在桃園市新屋區永安里，內有永安漁港，身分證上民國45年4月5日出生，實則晚報戶口。「我們住海邊的通常會晚報大約半年」，徐順鋆喜歡跟人家這樣說，並且透露自己可能是民國44年12月底出生。

4月5日起，徐順鋆將轉任新光金控顧問，並繼續擔任新光銀行董事。1972年退伍後就進入新光人壽工作，一晃眼39年的他，一輩子的青春都給了這家他最愛的公司。新光金能在幾次起落中穩定前進，也是因為有他這樣的好員工。