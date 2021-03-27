金融股50元俱樂部爭霸戰浮現！一二哥比價行情展開

金融股「50元俱樂部」成員爭霸大戰浮現！富邦金（2881）上周正式宣布取得金金併門票，加上去年稅後純益大賺908億元，都創金控史上首例，激勵股價一飛沖天衝破55.5元關卡；同屬蔡家的國泰金（2882）不甘示弱，法說會頻釋利多爆量急起直追，一度站上47.9元，公司心態偏多，對挑戰50元大關展現勢在必行的強烈企圖心。金控一哥、二哥出現久違的「比價行情」，帶動本來漲幅就遠遠落後大盤的金融股群體向上補漲，類股指數創下2020年3月來新高，成為近期支撐台股指數震盪時的重要「定心丸」。

富邦金啟動對日盛金（5820）非合意併購的公開收購大戰一役奏捷，讓公司上下信心為之一振，同時從去年12月中下旬宣布收購日盛金前後，股價就開始一路急升，從當時才40~41元左右，一路急升，到2月23之前都還在48~49元間盤旋，直到公平會宣布不禁止富邦金、日盛金合併那天，終於一舉正式突破50元大關，成為重返50元俱樂部的第一人，股價也再度放量急馳，一度站上57元高峰。上周董事長蔡明興開心宣布締造「富邦深耕60年的新里程碑」。

富邦金2020年稅後純益908億元，每股盈餘飆升至8.59元，是史上首見，並連續12年奪下EPS冠軍。不過以富邦金上周五收盤價55.5元計算，本益比僅6.46倍，相較於現在科技動輒在30倍，甚至一般公司在15~20倍本益比來看，都是便宜到不行的價位。

若從股價淨值比角色，富邦金2月底合併淨值約7,890億，每股淨值77元來算，股價淨值比亦僅0.71倍。外資法人一向以股價淨值比來評價金融股價值，低於1倍以下的金融股基本上都深具長期投資值價。

若以此角度來看國泰金同樣「委屈」，去年稅後純益賺760億元，若把國壽一次性認列印尼銀行140元損失加回去，同樣高達900億元，印尼銀行今年營運已恢復正常，未來這筆損失有機會回沖，獲利就沒有差富邦金太多。

此外，以每股盈餘5.41元來看，本益比同樣只8.8倍。而且國泰金截至去年底帳面淨值高達9,048億元，每股淨值60.8元，相較市價淨值比才0.78倍，顯著偏低，同樣極受委屈。

若從「存股」角度，國泰金、富邦金去年股東會都通過配發2元現金股息，以周五股價來看，殖利率是國泰金4.2%，高過富邦金的3.6%，不過二家今年股息都尚未公布，富邦金去年EPS高出國泰金不少，國泰金經營團隊建議加發，2家殖利率競賽還有待雙方4月董事會確認。

上次金融股有50元俱樂部成員是2019年5月底，挾新掛牌上演蜜月行情的上海商銀（5876）曾經站上58元之上，成為金融股新股王，不過如今上海商銀股價剩下41元左右。中壽（2823）也曾是三千金之，股價曾有40元以上輝煌歲月，如今僅25.3元。

富邦金與國泰金上次雙雙成為50元俱樂部成員已是2015年時代，如今2家連袂創歷史新高，國泰金總經理李長庚又說有信心今年獲利較去年好，公司偏多，連新聞界也感受公關積極度大增，應有助股價重返新高，富邦金周三要接棒開法說會，金控一哥、二哥出現競相比價行情，未來有望「帶隊」讓整體金融股齊頭並進向上補漲