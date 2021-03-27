保險業難有高成長 安聯人壽：要提供客戶解決方案

疫情對壽險業產生廣泛的影響，展望保險產業的未來，外商壽險龍頭安聯人壽認為，在低利率環境下，新概念的保險理財商品將成為市場主流，預期在商品架構創新、附加功能增多，以及低費率的比拚下，投資型保單市場將愈來愈競爭。

安聯人壽總經理林順才表示，將持續數位化投資，以完整多元的銷售通路及數位行銷工具，建構保障及退休平台，便利客戶達成保險理財需求，並輔以客製化且全方位的服務品質，「從提供商品到提供客戶解決方案」。

安聯人壽去年以逾578億元的銷售業績，穩坐外資壽險投資型保險商品總保費全年累計第一名佳績；在健康型商品方面也以新契約保費成長23%的高成長率表現，名列前茅。

壽險公會統計，去年初年度保費收入合計年減28.1%，尤其是利變型保險大減38％。林順才分析，主要是因主管機關的監理政策、對宣告利率管理，造成傳統型保單及投資型保單的吸引力下降，但傷害及健康險則穩定成長。今年前兩月來看，純保障的商品表現仍穩定，利變型、傳統型減少，但投資型初年度保費收入則成長，是業者主力競爭市場。

安聯人壽去年逆勢成長，初年度保費收入年增1.3%，總保費收入也同步成長2%。林順才說，歸功於產品、通路、及顧客服務等三個核心策略運用得宜，尤其是近幾年調整通路，降低銀行保險通路的占比，去年業務員及保經代表現穩定，抵銷了銀行保險通路的負成長，安聯業績表現才能展現韌性。

「對未來不要期望太高，」林順才認為，台灣保險業已是成熟市場，保險滲透度極高，未來難有爆發式成長，成長幅度跟經濟成長率（GDP）差不多是樂觀預估。台灣保險業的未來挑戰主要來自監理機關，為符合國際會計準則，監理機關希望保險業可更加穩定及健康發展，要逐步降低保險業的風險，順利接軌國際會計準則，疫情、政策及法規的調整，將讓保險公司的商品結構大洗牌。

林順才說，台灣保險市場高度監理、高度競爭、投機性很高，創新不容易，但愈不容易創新的地方愈要創新，因為成功帶來的效益會非常大。

林順才指出，新冠疫情影響消費大眾對保險商品的需求，讓保單更注重保障本質，安聯除將更專注精進於提供更符合客戶需求的保障型商品，另一方面希望能藉由提供一個寬廣的投資型保單平台，滿足自主性愈來愈強的客戶，透過平台的數位化來降低流程費用，讓客戶能夠以更加具成本效益的價格購買部分保險商品，投資到全世界。