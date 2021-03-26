蘇花遊覽車重大事故 華南產險快速理賠關懷

華南產險今天(26日)表示，3月16日蘇花公路發生遊覽車撞山壁的意外事故，該事故共造成六人死亡、39人輕重傷，相關汽車乘客責任保險和旅行業責任保險均由華南產險承保，該公司於事故發生後即成立快速理賠關懷小組。

華南產險除了派員前往關懷致意，也主動說明承保內容，持續掌握與追蹤傷亡名單，即時提供理賠諮詢和服務，期望將傷害降至最低，與家屬一起度過難關。

華南產險副總經理暨發言人林適祺表示，華南產險共承保強制汽車責任保險、旅行業責任保險、汽車客運業乘客責任保險、陸上旅客運送人責任保險等四項。

強制險部分，受害者家屬具有直接請求權，可檢具資料後直接向保險公司請求賠償；其餘責任險部分，須待肇事責任釐清及損害賠償理算後，才能確定理賠金額，啟動理賠程序。

林適祺表示，期盼傷者能早日康復，華南產險已為此事故設立專案小組，與旅行社及遊覽車業者建立聯繫窗口，提供受害者及其家屬理賠諮詢和服務，並將盡最大努力協助受害者及其家屬儘速備齊相關文件，加速理賠流程，協助他們獲得更實際的協助，度過難關。

民眾如有理賠相關問題，歡迎直接撥打華南產險的免付費電話(0800-010850)，或親洽華南產險諮詢。