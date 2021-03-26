快訊

上帝視角！福衛五號三張照片拍下蘇伊士運河「大排長榮」

蘇花遊覽車事件 透視四類產險保障

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

日前蘇花公路發生遊覽車撞山壁車禍事件，由新北市新店區里民參加的二天一夜花蓮旅遊，回程時於台9線116公里處發生嚴重車禍，造成六死39輕重傷的慘況。由於類似事件損失重大卻難以預防，讓民眾不禁想問，參加旅遊團可以有什麼保障？民眾要如何做才能保障自身權益？

華南產險表示，根據內政部警政署統計，2010年道路交通事故共發生36萬2,271件，造成1,851人死亡、48萬多人受傷，肇事件數再創新高，相當於一天就發生約992起事故，足見車禍事故之頻繁。政府強制規定所有汽、機車主必須要投保的強制汽車責任保險，此時就能啟動用來保障車禍事故的受害人。

※ 強制險，提供第三人基本保障

華南產險表示，因強制險屬於「無過失責任」理賠，只要發生事故的車輛有投保強制險，不論駕駛人有無過失，因車禍事故受傷或死亡的受害人(第三人)，都可以獲得傷害醫療最高20萬元、死亡及失能最高200萬元的基本保障。

就該事件來說，遊覽車上的旅客都能獲得這方面的賠償，但本件屬單一車輛事故不包含駕駛之保障，若駕駛也想要享有保障，必須加保「駕駛人傷害險」才能獲得理賠。

※ 團體旅遊，旅責險保平安

旅行業管理規則規定，一般民眾報名旅行社的團體旅遊行程時，旅行業者須在行程出發前為團員投保旅行業責任保險，以蘇花遊覽車事件為例，每位團員皆可享有死亡保險金額200萬元、傷害醫療險最低10萬元的基本保障。

※ 客運乘客責任險、運送人責任險，加強乘客保障

客運方面，公路法及交通部規定，遊覽車客運業者皆須投保乘客責任保險，且每一乘客死亡及失能保額不得低於150萬元。

值得一提的是，本次旅遊團業者有多投保一項陸上旅客運送人責任保險，保障車輛於行駛期間因所發生的意外事故，就超過強制險的部分提供賠償。

須注意的是，乘客責任保險、陸上旅客運送人責任保險，此二項限額責任險不像強制險或旅責險採定額給付，皆須待事故的肇事責任釐清後，才能確定理賠金額。

※ 線上投保百萬旅平險 保費僅銅板價

華南產險提醒，民眾於團體旅遊出發前，除確認行程餐宿外，也應檢視業者是否有依規定投保相關保險，以確保在事故發生時，有保險能分散風險、降低損失，保障自身權益。

適逢清明連假即將到來，國內自助旅遊保障不可少，華南產險建議旅客可自行投保旅平險，以加強保障。

以華南產險線上投保eCover旅行綜合保險為例，旅平險保額100萬、傷害醫療5萬、大眾運輸增額100萬、個人責任保險50萬元，三日遊保費僅39元，銅板價就能享有基本保障，也能讓出遊更安心，相當划算。

保險金 產險 車禍

延伸閱讀

召回遊覽車查逾200輛 車安中心：初步無重大違規

清明連假將屆 公路總局估蘇花南下2日達高峰恐破2萬輛

遊覽車座椅有瑕疵？ 業者怒批：交通部引發民眾恐慌

交部擴大召回3事故同型車！含百輛國道客運 3家業者曝光

相關新聞

「無奈！錯愕！」日盛證總座黃進明持股全數申讓

富邦金控（2881）合併日盛金控勢在必行，日盛金控旗艦子公司、日盛證券總經理黃進明今（26）日將手上持股全數申報轉讓。黃...

第二家純網銀誕生！LINE Bank品牌識別正式公開

台灣第二家純網銀即將正式開業。LINE Bank（連線銀行）今（26）日公開品牌識別，LINE Bank特別使用藍與綠色...

充電休假日聽過？佛心外銀花旗推週五零視訊、5月28日放假

疫情期間，許多員工在家上班，造成工作與家庭的界線越來越模糊，影響身心健康。為了讓員工達到工作生活平衡，花旗集團執行長范潔...

防「Zoom疲勞」視訊會議轟炸 這家銀行規定周五零視訊

疫情期間，許多員工在家上班，採行視訊會議的情況也增加，造成工作與家庭的界線越來越模糊，影響身心健康。花旗集團則反推出「週...

新台幣早盤貶值3分 一度觸及28.64元

新台幣今（26）日早盤以28.58元兌1美元，升值3分開出；台股早盤開高走高，新台幣升值開出後走貶，一度觸及28.64元...

政院通過職災保險法 新增33萬人納保

行政院會昨通過「勞工職業災害保險及保護法」草案，將擴大納保範圍、提高投保薪資，以及增進給付保障等，要求四人以下微型公司強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。