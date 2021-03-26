蘇花遊覽車事件 透視四類產險保障
日前蘇花公路發生遊覽車撞山壁車禍事件，由新北市新店區里民參加的二天一夜花蓮旅遊，回程時於台9線116公里處發生嚴重車禍，造成六死39輕重傷的慘況。由於類似事件損失重大卻難以預防，讓民眾不禁想問，參加旅遊團可以有什麼保障？民眾要如何做才能保障自身權益？
華南產險表示，根據內政部警政署統計，2010年道路交通事故共發生36萬2,271件，造成1,851人死亡、48萬多人受傷，肇事件數再創新高，相當於一天就發生約992起事故，足見車禍事故之頻繁。政府強制規定所有汽、機車主必須要投保的強制汽車責任保險，此時就能啟動用來保障車禍事故的受害人。
※ 強制險，提供第三人基本保障
華南產險表示，因強制險屬於「無過失責任」理賠，只要發生事故的車輛有投保強制險，不論駕駛人有無過失，因車禍事故受傷或死亡的受害人(第三人)，都可以獲得傷害醫療最高20萬元、死亡及失能最高200萬元的基本保障。
就該事件來說，遊覽車上的旅客都能獲得這方面的賠償，但本件屬單一車輛事故不包含駕駛之保障，若駕駛也想要享有保障，必須加保「駕駛人傷害險」才能獲得理賠。
※ 團體旅遊，旅責險保平安
旅行業管理規則規定，一般民眾報名旅行社的團體旅遊行程時，旅行業者須在行程出發前為團員投保旅行業責任保險，以蘇花遊覽車事件為例，每位團員皆可享有死亡保險金額200萬元、傷害醫療險最低10萬元的基本保障。
※ 客運乘客責任險、運送人責任險，加強乘客保障
客運方面，公路法及交通部規定，遊覽車客運業者皆須投保乘客責任保險，且每一乘客死亡及失能保額不得低於150萬元。
值得一提的是，本次旅遊團業者有多投保一項陸上旅客運送人責任保險，保障車輛於行駛期間因所發生的意外事故，就超過強制險的部分提供賠償。
須注意的是，乘客責任保險、陸上旅客運送人責任保險，此二項限額責任險不像強制險或旅責險採定額給付，皆須待事故的肇事責任釐清後，才能確定理賠金額。
※ 線上投保百萬旅平險 保費僅銅板價
華南產險提醒，民眾於團體旅遊出發前，除確認行程餐宿外，也應檢視業者是否有依規定投保相關保險，以確保在事故發生時，有保險能分散風險、降低損失，保障自身權益。
適逢清明連假即將到來，國內自助旅遊保障不可少，華南產險建議旅客可自行投保旅平險，以加強保障。
以華南產險線上投保eCover旅行綜合保險為例，旅平險保額100萬、傷害醫療5萬、大眾運輸增額100萬、個人責任保險50萬元，三日遊保費僅39元，銅板價就能享有基本保障，也能讓出遊更安心，相當划算。
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