不是跳船！富邦金吃日盛金 日盛金經理人群起賣股節稅
富邦金控（2881）公開收購日盛金控（5820）成功，百分百吸收合併日盛金最快年底可進行，至今天已有多達六位日盛金經理人申讓持股自集中市場賣出，引發市場關注。對此日盛金高層指出，由於若等到富邦金合併完成後才處分持股，日盛金經理人持股屆時換取對價所得，可能必須計入綜合所得稅課徵，因此考量節稅需要，趁現在申讓持股自集中市場賣出，就可適用資本利得免稅，申讓持股不等於準備跳槽。
根據公開資訊站資料，26日一天就有多達四位日盛金經理人申讓持股，包括子公司日盛證券總經理黃進明、副總經理吳文科，以及日盛銀行副總經理林哲立與林佳慶，這四位也都兼任日盛金控副總，而今年來還有日盛銀行協理周瑞明、經理羅文宏申讓持股。這些經理人都不是參與富邦金公開收購應賣，均為集中市場一般交易賣出，但日盛金股價因富邦金收購成功，日後百分百合併對價仍以公開收購價13元為準，股價有撐之下，經理人在詢問公司法務部門後，決定先行賣股以利節稅，不要等到百分百合併後。
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