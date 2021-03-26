總座閃辭傳言多 將來銀行發聲明：資安超前部署

將來銀行今（26）日發布聲明稿指出，有關近期媒體報導將來銀行資訊系統及資安議題，該行配合金管會相關規定，嚴格把關資訊系統的穩定性及安全性，並確保資訊安全落實，在系統開發、流程設計上，盡力做到完善的資安管理。

將來銀行指出，內部目前已超前部署，取得ISO 27001資訊安全標準、個資保護標準認證BS10012，另也已通過行動應用APP基本資安檢測L3合格。未來也將持續落實最嚴格的資安準則，以確保提供消費者穩定且可靠的金融服務。

遲遲無法開業的「將來銀行」風波不斷，2月底先是爆出保險事業中心資深副總莊瑞德出走、跳槽和泰產險擔任總經理，上周四（18日）就連總經理劉奕成也向董事會請辭，「陣前換將，兵家大忌」，將來銀行核心高層接連出走，外界對此議論紛紛，台灣唯一的純網銀「國家隊」，究竟發生了什麼事？

莊瑞德、劉奕成在將來銀行開業前閃退，對外絕口不提求去原因，但金融圈傳出消息，將來銀行延遲開業，其實是卡在「資訊系統建置」上，而資訊系統建置的時程delay，其實也和將來銀行籌備期，較另外兩家純網銀樂天銀行、連線銀行（LINE Bank）晚了一年有關。

另一方面，將來銀行在資訊系統建置上，保留了更多彈性，據透露，將來銀行未來若上線，客戶的帳號就可以設定成自己的手機號碼，或其他具紀念意義的號碼，為維持開發系統的彈性，內部確實花費較多時間。

不過，就算屢屢對外宣稱，和另外兩家競爭對手不在同一個起跑點，所以不是慢，只是起步較晚，將來銀行高層還是對於「最晚開業」這件事感受到莫大壓力。