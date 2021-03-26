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「無奈！錯愕！」日盛證總座黃進明持股全數申讓

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北報導
日盛金控旗艦子公司、日盛證券總經理黃進明將手上持股全數申報轉讓。毛洪霖／攝影
日盛金控旗艦子公司、日盛證券總經理黃進明將手上持股全數申報轉讓。毛洪霖／攝影

富邦金控（2881）合併日盛金控勢在必行，日盛金控旗艦子公司、日盛證券總經理黃進明今（26）日將手上持股全數申報轉讓。黃進明對一手栽培的日盛證即將出嫁首度表達心情，「無奈！錯愕！但還是會努力將日盛證券打扮得美美地嫁出去。」他強調，申報轉讓持股是純粹是稅負考量，並無特別用意。

富邦金23日宣布收購日盛金的總股份已達到53.84%，達到公開收購最低條件，等同宣布整併計畫成功，將是國內首樁金金併案例。

其他金控旗下券商業者分析此案，日盛金最有價值的部分在證券子公司，因其2020年經紀業務市占率3.57%、位居第七，而富邦證市占率5.57%，位居第三，兩家券商合計市占率9.14%，將一舉超越目前排名第二、凱基證的8.85%，此外，最令同業肯定的是日盛證經紀業務退佣率為業界最低，含金量相當高。

在證券圈32年的黃進明相當投入打造日盛證的業務平台，今天申報轉讓手上日盛金持股2,036,934股，震驚市場。以日盛證26日收盤價12.7元計算，市價相當2,586.9萬元。不過，黃進明表示，純粹是賦稅考量，並無特別意思。

據了解，富邦金先前開出13元收購，包括處理稅務問題，但日盛證經理人們身為經營團隊當時不適合參與應賣，如今塵埃落定，不僅黃進明，還包括吳文科、林佳慶、林哲立等經理人也都在今天同步申報申讓手中全數持股，主要考量是所得稅。

黃進明強調，日盛證這次出嫁是雙方家長媒妁之言，然感無奈，但已經告訴同仁，要持續推動業務，把日盛證打扮得美美地嫁出去，不要嫁出去時讓人東挑西嫌，因為易地而處思考，人家花了500億元也是希望娶到好公司，所以會努力將市占率、業務做到最好。

富邦金控 凱基證

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