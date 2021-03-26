第二家純網銀誕生！LINE Bank品牌識別正式公開
台灣第二家純網銀即將正式開業。LINE Bank（連線銀行）今（26）日公開品牌識別，LINE Bank特別使用藍與綠色，作為品牌主要識別色，藍色代表金融科技，綠色則是LINE的品牌色。
LINE Bank指出，藍色與綠色為沉穩又清新的兩種顏色，就像攜手合作又值得信賴的好朋友，也象徵LINE推出值得信賴的全新創新金融服務。
LINE Bank的全新品牌識別，象徵持續邁向創新的未來發展，也宣示LINE Bank品牌的核心價值是群體、人際、創新、生態圈。
LINE Bank預計於今年上半年正式於台灣開業，提供存款、轉帳、簽帳金融卡、個人信用貸款等消費金融服務。
奪得純網銀開業頭香的樂天國際商業銀行，品牌識別與日本樂天銀行相同，為鮮豔的紅色字體。
純網銀「國家隊」將來銀行的LOGO取自NEXT的N，使用黃色與灰色兩種顏色，其中，具有溫暖、活力與前進感的黃色是將來銀行的主色，與灰色搭配，代表一起邁向輝煌將來。
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