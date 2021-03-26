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製造、營建業缺工多 這裡失業率卻6年蟬聯六都冠軍

充電休假日聽過？佛心外銀花旗推週五零視訊、5月28日放假

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導
花旗將推動「週五零視訊」（Zoom-Free Fridays），同時於5月28日星期五讓全球員工休假一日，好好放假充電。圖／花旗銀行提供。
花旗將推動「週五零視訊」（Zoom-Free Fridays），同時於5月28日星期五讓全球員工休假一日，好好放假充電。圖／花旗銀行提供。

疫情期間，許多員工在家上班，造成工作與家庭的界線越來越模糊，影響身心健康。為了讓員工達到工作生活平衡，花旗集團執行長范潔恩（Jane Fraser）宣佈花旗將推動「週五零視訊」（Zoom-Free Fridays），同時於5月28日星期五讓全球員工休假一日，好好放假充電。

執行長范潔恩在聆聽全球同仁的心聲後發現，許多人都有「Zoom疲勞」的現象，因此決定在內部推動「週五零視訊」，即星期五的內部會議只以電話進行。她也鼓勵同仁在傳統的工作時間以外或週末，不要安排會議，設定有益健康的工作界限。

此外，為鼓勵員工好好休假，達到生活與工作平衡，花旗集團將今年5月28日星期五訂為全公司的「花旗休假充電日」（Citi Reset Day）。因工作無法於當天休假的員工，可在5月28日後的兩週內選一天補休。這是花旗連續第二年為全球員工提供額外的休假。

員工的健康與安全是花旗的首要考量，因此花旗透過各式各樣的措施，持續提供員工支持及協助，讓員工除了能擁有安全的工作環境，身心也能得到充份的休息。去年，花旗針對符合資格的員工，提供一次性特別補助金，幫助員工渡過疫情。此外，花旗提供一系列優於勞基法的員工福利與「員工協助方案」諮詢服務，幫助員工促進身心健康，全方位打造幸福職場。

花旗 疫情 視訊

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