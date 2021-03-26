渣打零碳調查：氣候危機下 半數中華區企業減碳不足

企業要在2050年達成《巴黎協定》淨零排放目標的可能性減低。渣打集團最新研究結果顯示，約半數的大中華地區企業轉型至淨零排放的進度仍不夠快，大中華區內企業領袖認為，轉型至淨零排放的最大阻礙是「領導階層的支持度不足」，有72%受訪人士坦言這是「非常大的阻礙」。

渣打集團發佈零碳經濟（Zeronomics）》調查報告指出，儘管有45%大中華區企業全力支持《巴黎協定》的目標，但有50%的大中華區企業領袖，認為所在企業轉型至淨零排放的進度仍不夠快。

渣打集團在2020年9至10月間，針對全球250間大型企業高階經理人，與100位投資專家進行訪問，並將訪問結果彙整發布《零碳經濟（Zeronomics）》報告。

報告指出，儘管有45%大中華區企業全力支持《巴黎協定》的目標，但有50%的大中華區企業領袖，認為所在企業轉型至淨零排放的進度仍不夠快；此外，大中華區內企業領袖認為，轉型至淨零排放的最大阻礙是「領導階層的支持度不足」，有72%受訪人士坦言這是「非常大的阻礙」。

導致多數企業延緩轉型至淨零排放的主因是，它們認為目前尚未具備達到目標的條件；約有56%的大中華區企業表示它們需要在實踐淨零排放之前，進行大規模的組織架構改革。另外有68%的受訪者認為，機構投資人的支持意願有待提升，也是另一主要阻礙。此外，受到新冠肺炎疫情衝擊，導致企業將焦點鎖定短期營運，也有82%的高階經理人認為，疫情減緩了企業轉型至淨零排放的速度。

稅務優惠 促使企業轉型最大誘因

大中華區受訪者也指出幾項可促進企業加速轉型至淨零排放的驅動力。80%大中華區企業領袖指出，稅務優惠可增加企業轉型至淨零排放的誘因；此外，75%認為股東積極推動或來自投資者的壓力也有助催化轉型，而有72%受訪者認為，發展出一套有效的全球碳排放稅制（以反映氣候變化之真實成本的碳排放價格為基礎），可望幫助全球2050年或之前達至淨零排放。

渣打集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）表示：「我們的調查顯示，大部分企業皆期待在2050年或之前轉型至淨零排放，但仍缺乏具體行動以達成目標。很多企業表示融資是一項阻力，尤其碳排放量高的產業，與新興市場企業所面臨的挑戰更為嚴峻。成功的淨零排放轉型必須要秉持公義，不忽略任何國家、地區和社區。我們一定要立即採取行動，透過企業、消費者、政府、主管機關與金融業同心協力，發展永續解決方案、技術和基礎建設。」