防「Zoom疲勞」視訊會議轟炸 這家銀行規定周五零視訊

疫情期間，許多員工在家上班，採行視訊會議的情況也增加，造成工作與家庭的界線越來越模糊，影響身心健康。花旗集團則反推出「週五零視訊」，若星期五有內部會議，只能以電話進行。

花旗集團執行長范潔恩表示，發現許多人同仁都有「Zoom疲勞」的現象，因此決定在內部推動「週五零視訊」，即星期五的內部會議只以電話進行，讓員工達到工作生活平衡。她也鼓勵同仁在傳統的工作時間以外或週末，不要安排會議，設定有益健康的工作界限。

此外，為鼓勵員工好好休假，達到生活與工作平衡，花旗集團將今年5月28日星期五訂為全公司的「花旗休假充電日」。因工作無法於當天休假的員工，可在5月28日後的兩週內選一天補休。這是花旗連續第二年為全球員工提供額外的休假。