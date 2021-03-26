鎖住長期游資 央行加發2年期定存單

國內資金充裕，中央銀行再度宣布加發長天期定存單，將資金從短期導入長期。央行昨（25）日宣布，今（2021）年第2季央行定存單發行時程，其中，2年期定存單自4月起每月增發200億元，由目前的每月600億元增至800億元，364天期定存單則維持每月1,700億元的發行量不變。

截至昨日為止，央行定存單累計未到期餘額為9兆3,756.2億元，逼近歷史高位。

今年4月至6月，央行累計增發600億元的2年期定存單，意即新一季會從市場上多收600億元的資金，一鎖就是二年。

對於第2季加發2年期定存單，央行官員說，「主要是考量市場有需求，認為目前364天期每個月有1,700億元，2年期卻只有600億元，且金融機構偏好長天期籌碼，所以決定加發2年期定存單至800億元。」

央行昨日公布今年第2季定存單標售時程，因應金融機構資產配置需求，4月起，央行2年期存單每月標售金額增加200億元至800億元；364天期存單維持1,700億元不變。

央行發行定存單的目的是為了沖銷餘裕資金，避免市場游資過多、助長通膨火焰。外界認為，央行再度加發長天期定存單，是為了鎖住更多的長期資金。

短天期定存單部分，央行官員說，目前7天期定存單運作情況還不錯，暫時沒有調整的計畫。