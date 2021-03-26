房屋、建築貸款餘額 創高

自住剛性需求支撐下，房市交易熱度不減。中央銀行昨（25）日公布，2月房貸與建築貸款餘額持續刷新歷史新高紀錄，但年增率均未能創波段新高、反而逆勢縮減，央行官員解釋，主要是2月適逢農曆春節，工作天數較少所致。

央行昨日公布，2月象徵房市買氣的全體國銀房貸餘額上漲至8兆1,319億元，續創歷史新高，月增262億元；但2月房貸餘額年增率9.07%，較1月下跌0.1個百分點，終止連六月上漲趨勢。

央行官員分析，「2月適逢春節，建物買賣移轉棟數都減少，房貸年增率也較1月縮減。」

建築貸款餘額一向是建商推案信心指標，2月增至2兆5,148億元，月增170億元，年增率18.18%，終止連九個月上升，並較前一個月下滑0.52個百分點。

對建築貸款年增率較前一個月縮減，央行官員說，原因和房貸相同，是因為適逢農曆春節，營業天數較少。

央行統計顯示，象徵首購族需求的青年安心成家貸款，2月餘額為6,087億元，月減28億元，占整體房貸餘額的比重，由前一月7.54%，下滑至7.49%。

對房貸餘額續創新高，年增率卻較前一個月萎縮，央行官員解釋，雖然去（2020）年12月8日，央行祭出房市管制措施，但央行只管制名下多戶貸款的炒房投機客，自住戶未受影響，加上房貸特性是，借出時是一大筆金額，還款則是逐月攤還，所以房貸餘額持續累積、締造新猷為正常現象，至於年增率增幅縮減，則因為過年季節性因素。

央行在今年3月18日理監事會議上宣布加碼房市管制措施，總裁楊金龍指出，打炒房的重要觀察指標之一，是不動產貸款集中度。央行指出，2月不動產貸款占整體放款的比重為36.53%，與1月持平，暫時未有明顯變化。