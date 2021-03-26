AFMA證照 提升金融話語權 黃達業：育才客觀公平

財經立法促進院院長黃達業表示，建立大中華自有品牌的高級金融管理證書AFMA，選擇報考自有品牌的AFMA，不需再花大錢去考不接地氣與本土在地化無關的美國證書。畢竟高級別金融證書需衡量的是高級金融專業知識而非無關的英語水平。

眾所周知，英國是過去式的大國金融，而美國是當今進行式的大國金融，當中國已是全球經濟和金融大國，大中華即將迎接下一個未來式的大國金融。

當金融大國要轉軌成大國金融時，必須建構全球金融話語權發言權、國際金融監管遊戲規則制訂權及全球市場金融創新的主導權，最重要的是在金融人才培育上必須建構一套能夠客觀公平衡量金融專業水平的標準權威證書AFMA。

李述德：符合實務需求

東吳大學講座教授、前財政部長李述德表示，有關個人與企業的資金收付、借貸、理財、保險等金融活動，極需優質的金融專業人員及金融機構提供服務，如何鑑定從業人員的專業素養，以確保服務品質，應為金融機構所重視的課題！髙級金融管理師證書AFMA旨在培訓及鑑定各階金融管理人員的專業素養，以提升服務綜效及因應金融市場發展的需求。AFMA以中文考試，切合華人金融市場的實務需求，藉由AFMA的推廣採用，將可逐步建構華人的金融話語權。

徐千蕊：強化競爭優勢

台灣大學學生徐千蕊取得2019 FMA金融管理師證照，她說，金融話語權是專業人士才有的特權，而擁有證照便是證明自己是專業人才的一個方法，AFMA證書是相當具有鑑別度，目前通過率僅約40%，代表證照持有人在金融各方面領域皆具有一定的知識含金量，尤其特別的是，AFMA考試亦包含中國金融法規，這是現行CFA證照所沒有涵蓋的。在現今中國金融業正急速崛起的時代，金融人士確實有必要充實中國金融法規知識。透過取得AFMA證照，持有者可以證明自己對於金融專業知識的了解，建構自己的競爭力，並展現金融專業話語權。

楊聲勇：進化專業素質

中興大學財金學系教授楊聲勇表示，金融是相當專業的領域，也是影響全球經濟與成長最重要的元素，因此建構與擁有金融話語權，能對世界產生影響力，也是21世紀華人領導世界的重要關鍵。AFMA證照考試需要有金融市場、法規、產品的知識，透過證照考試與訓練，提升金融人員的專業素質，將金融理論與實務透過AFMA證照認證提升兩岸三地與華人金融人才的素質與國際金融競爭力。

許書豪：加速產學結合

在台新銀行任職、2020 FMA+高級金融管理師傑出獎得主許書豪說，目前大中華地區經濟已成為全球第二大經濟體，因此培養出符合大中華地區之金融人才，拓展全球金融市場話語權，成為當務之急。

AFMA特別以中文出題，題目除有財經、風管、法規等專業面向，並特別結合兩岸大中華金融特色的靈活出題，有助於衡量出高級金融專業人才。透過類似CFA模式，產學結合，滲透整個市場，並且兩岸協力合作推動適合之高階金融人才證照，將有助於大中華地區金融市場取得全球金融話語權。

朱珈瑩：助攻職涯發展

在中租控股任職、2020 CFMA特級金融管理師傑出獎得主朱珈瑩說，AFMA高級金融管理師考試納入亞洲金融特色，從銀行、證券、保險三大方向出發，其中CFMA特級金融管理師又以兩岸金融經濟與時事脈動為骨幹進行命題，有效提升參與考生的金融專業知識與素養，同時為金融機構、各大企業與大專院校提供客觀的專業衡量指標。取得CFMA與FMA證照落實考有所用，為商學院學生加速接軌市場，提升在職考生職涯上的能見度、取得更好的發展。