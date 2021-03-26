公司治理評量 三金控獲殊榮

中華公司治理協會昨（25）日舉行「CG6012（2019）公司治理制度評量授證典禮」，國泰金控、玉山金控、元大金控皆獲頒特優認證。金管會證期局長張振山表示，公司治理沒有止境，金管會提出的「公司治理3.0 永續發展藍圖」，也特別提到氣候變遷，未來將慢慢落實至企業，企業應早日了解。

中華公司治理協會早在2005年7月就公布「CG6001公司治理制度認證」，並與時俱進逐步修訂推出新版評量指標，不僅是國內第一套公司治理系統性檢視工具，也是國內唯一經過評量驗證而授予認證的服務。

中華公司治理協會理事長陳清祥表示，公司治理制度評量已經行之有年，感謝非常多企業願意接受評量，也代表這些企業重視公司治理，協會未來也會持續精進各項指標。今年有三家金控獲得特優認證，是企業學習的對象。

張振山表示，每次來頒獎都很高興，重要的是協會輔導過程，讓企業彷彿定期健康檢查，提醒並檢驗自身與同業在公司治理上的進展。他表示，公司治理永無止境，像是考試，這屆考過很高興，但下一次會越來越難，企業應早日了解相關指標，預先做準備。

國泰金控副總經理翁德雁表示，感謝協會舉辦評量，很高興兩年一次的「體檢」，國泰金控拿到不錯的體檢報告。她表示，國泰金控作為管理全台1,400萬人資產的大型金融機構，深知企業永續經營的最重要基石，就在於公司治理，因此持續思考精進。

翁德雁表示，近兩年在協會建議下不斷精進公司治理，包含增設女性獨董、提高獨董席次比例等，不斷強化董事會結構、朝向多元化，引進許多公司治理機制的建立及改善；此外在推動ESG方面也不遺餘力，國泰金在去年道瓊永續指數（DJSI）評選結果中，總體分數在所屬的保險產業中排名全球第三、台灣第一，獲得肯定。

玉山商業銀行董事長黃男州表示，誠如張振山局長所說，公司治理「沒有最好、只有更好」，須不斷努力提升，感謝協會舉辦評量，近幾次評鑑，包括董事會績效評核等，有多次機會與委員交流，對公司治理幫忙很大。

黃男州說，玉山是台灣最高的山，也期許玉山成為最好的銀行；玉山也是最美的山頭，也期許玉山成為台灣最愛的銀行，會持續精進公司治理、落實企業社會責任。2017年玉山成為全台首家簽署TCFD企業後，未來也將持續精進。

元大金控行政長楊荊蓀表示，拿到特優認證代表兩年來的努力，他表示，公司治理是元大集團相當重視的一環，金控董事會的九位董事中，就有四位為獨立董事，占比非常高，是得到肯定原因。

楊荊蓀表示，除了公司治理，在企業社會責任、永續等方面，元大也從未懈怠，元大金控在2020年DJSI評選中再次締造佳績，連續兩年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股雙榜，其中道瓊永續世界指數更是綜合金融類全球第三名。

中華公司治理協會評量委員會主委劉文正表示，自2005年起，協會已做過300家以上企業的評量，獲授證的公司主要有三大優點或特色，包括對股東權益的維護、利害關係人權益與社會責任、董事會職責履行及公司治理文化。