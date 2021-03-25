殺價戰難免！消費者調查對純網銀期待 便宜好康最重要
根據國際信用卡組織VISA最新調查，台灣消費者對於今年起將陸續開業的純網銀，最期待與開戶誘因的前三名，與價格優惠相關就佔其二，而最期待純網銀的第一名，就是「擁有更優惠的利率」。
VISA發布最新「Visa消費者支付調查2.0」報告，結果顯示有過半（52%）的台灣民眾有興趣在純網銀開戶，顯示台灣民眾對新型金融產品抱持高度嘗試意願，另外最期待獲得的純網銀服務，則是更優惠的利率（56%）。
VISA這項針對純網銀的消費者調查，主要涵蓋三面向，其一為對純網銀的認知，這可從有興趣開戶者過半看出認知度頗高，另外兩大面向，分別為期待純網銀的服務與開辦純網銀帳戶誘因。
結果在期待服務這一項，「更優惠的利率」與「更低廉的手續費」，分別高居第一名與第三名；而開立純網銀帳戶誘因的部分，除了第一名為「即辦即用幾個按鍵就完成虛擬卡申請」之外，第二至第四名均涉及價格優惠，包括「網購平台特別優惠」、「電信業者相關優惠」、「本地或海外的旅遊優惠」等。
從調查顯示民眾對純網銀的預期，涉及各項費用價格相關的非常高，也難怪銀行業者預期純網銀加入市場，首當其衝的就是價格戰。
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