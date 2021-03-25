中信金法說報佳音 台壽估今年避險後利差擴大

中信金控（2891）子公司台灣人壽獲利動能強勁，去年稅後純益165.34億元、年增26.1%，外界關注今年能否延續良好獲利能力，台壽資深副總葉栢宏今（25）日在線上法說會上表示，預估今年整體避險後經常性利差將提高0.11個百分點，對獲利帶來正面貢獻。

葉栢宏指出，由於市場利率走低，保單的預定利率、宣告利率都低，使得台壽的平均資金成本（或稱平均負債成本）持續下降，今年預估年減0.23個百分點至2.9%。

避險成本方面，因為避險工具Swap的成本持續在低檔，加上台壽去年有增提外匯價格變動準備金來吸收匯率風險，今年估降0.28個百分點至1.11%。

平均資金成本持續下降、避險成本下降，這些因素都讓台壽預估，今年避險後的經常性利差會擴大。

葉栢宏說，債券的殖利率呈現上揚趨勢，美元匯率已經止穩走升，對台壽的國外投資有幫助，台壽去年8月已經取得金管會核准，國外投資上限提高3個百分點到43%，去年因為新台幣升值、避險成本高，幾乎沒有用到。

台壽目前距離國外投資上限，不含國際板部位接近4個百分點，包含國際板則是超過9個百分點。

葉栢宏說，台壽今年的海外投資，標的選擇，會尋求市場機會增加私募基金投資；固定收益方面，會以穩健收息為主。台壽預估今年全年現金股利收入，包含普通股與特別股可有72億元，比去年同期增加約3億元。