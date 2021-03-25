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金管會公告第六回生命表 25至35歲男這時買壽險更便宜

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
金管會公布最新生命表。 本報資料照片
金管會公布最新生命表。 本報資料照片

醫療技術日新月異，國人平均壽命延長，死亡率下降，但國內壽險經驗生命表八年沒有調整，已出現失真，金管會今（25）日晚間正式公告7月1日起將實施第六回生命表，依壽險業經驗重新精算不同男女性別各年齡的死亡率改善情況，重新檢討死差益，意謂屆時壽險保費將大降。保險局官員表示，新的生命表以25~35歲男性、5歲以下及60歲、75歲的女性死亡率改善最多，意謂這些族群不必急著現在買，7月1日以後再買更便宜。

金管會保險局依第六回生命表重新規範業者責任準備金提存標準，間接影響民眾壽險保費費用。保險局局長王麗惠舉例，若以20~60歲、20年期定期險為例試算，7月以後新賣的定期壽險純保費至少平均降低三成 。

同時據最新的第六回生命表與第五回相較，以男性25~35歲壯年期；女性5歲以下幼嬰兒，及60歲和75歲老人的死亡率降幅較大，降幅最高可達50~52%左右，換言之，定期壽險「純保費」的降幅可望比其他年齡層多一點。

保險局副局長王麗惠說，三成是指純保費（死差），但是實際商品保費需綜合考量預定發生率、預定利率及預定費用率等因素，回歸各公司的商品策略、設計型態及保障範圍等。意謂若未來業者調高附加費用率（費差），或是調整保單預定利率（利差），最終民眾保費也有可能不動。

至於醫療險部分，則業界多一致認為會大漲一成左右。業者說，因國人平均壽命延長，年紀愈大、罹病率會增加，使用醫療理賠拉高，反會拉高醫療險保費，如手術醫療、住院醫療、或是重大疾病險等，市場已喊出至少有10%的漲幅。

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