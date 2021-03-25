貨幣政策缺思辯 央行理事出書檢討「彭淮南時代」

央行前後任理事指出，近廿年以來的低利率環境，形成了房價上漲的溫床，更為寬鬆的貨幣環境，使房市泡沫化的隱憂再度浮現。房地產市場攸關金融穩定，央行數度祭出「選擇性信用管制」，卻說不清楚決策的標準及依據為何。台灣對於貨幣與匯率政策相對不足，恐與前央行總裁彭淮南在任時期，毫無討論空間與打壓不同意見的作風有關。

近期一本即將於今年四月六日出版的新書「致富的特權：二十年來我們為央行政策付出的代價」引起財經界廣泛關注，因為四位作者中的三位，分別是前任央行理事吳聰敏，以及現任央行理事李怡庭、陳旭昇。央行理事檢討央行，並砲打「彭淮南時代」，書中寫「推薦序」者則是央行副總裁陳南光，堪稱重砲出擊，預料將引起震撼。

利率的升降、匯率的升值或貶值、貨幣的供給，這些看似抽象的貨幣政策調整，對普通人生活影響卻很大。本書作者在序言中指出，公共政策只有在不斷地溝通與討論中，才得以凝聚共識並促進大眾的福祉，然而央行貨幣政策的透明度不夠，沒有可究責性，至今呈現出來仍是理盲且缺乏思辨的說法。

作者指出，讓外界了解央行政策實施的依據，是央行責無旁貸的任務之一，尤其房地產市場攸關金融穩定，央行應該透過嚴謹的研究，嘗試建構包括房價變動、不動產放款集中度、貸款負擔率與房價所得比等房市景氣判斷指標群，以做為決策的憑藉。

然而無論在二○一○年數度採行緊縮的「選擇性信用管制」，持續「規範高價住宅貸款」，以及近期對於穩定房價的政策上出現方向大轉彎，去年底突然無預警宣布對房市信用管制措施等，央行對定義、標準、理由及依據等，都未提供明確說明。

針對央行匯率政策，作者也在序中批評央行干預外匯市場，卻沒有向外界說明清楚，央行對匯率波動對金融市場或實質經濟分析研究，從而也無法檢視、質疑與論辯匯率政策。為何如此，作者單刀直入地說，恐與央行在「彭淮南時期」單向式地說教，毫無討論空間與打壓不同意見的作風有關。